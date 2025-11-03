Cinq faux policiers interpellés en Ville de Fribourg

Keystone-SDA

La police cantonale fribourgeoise a arrêté ce week-end cinq personnes soupçonnées d’avoir commis des escroqueries, notamment en se faisant passer pour de faux policiers. Trois hommes ont été interpellés samedi en flagrant délit alors qu’ils s’approchaient du domicile d’un homme de 73 ans. Deux autres suspects ont été arrêtés dimanche dans un hôtel à Fribourg.

1 minute

(Keystone-ATS) Les cinq individus, quatre Français et un Espagnol, ont été placés en détention provisoire. Pour l’heure, il n’est pas encore établi le nombre d’affaires imputées aux deux groupes. En revanche, il n’y a aucun lien entre eux, a précisé lundi la police. Les suspects sont âgés entre 18 et 20 ans.

Samedi, trois faux policiers présumés ont pu être interpellés dans le quartier de Beaumont à Fribourg, alors qu’ils s’approchaient du domicile de leur victime potentielle. Ayant des soupçons sur l’authenticité des policiers, le septuagénaire avait auparavant contacté la police.

Le lendemain, des agents ont interpellé deux autres auteurs présumés pour des escroqueries similaires dans un hôtel en ville de Fribourg.