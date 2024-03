Cinq morts sur les routes en 2023 – Hausse des accidents graves

(Keystone-ATS) Depuis 2013, les accidents de la circulation avec blessés et tués sont en augmentation constante sur les routes neuchâteloises. En 2023, cinq personnes ont été victimes d’un accident mortel, contre deux en 2022. Les délits de chauffard sont en hausse.

L’an dernier, 398 accidents de circulation avec dommages corporels ont été recensés sur les routes neuchâteloises, soit sept de plus qu’en 2022. Les accidents ont fait au total 471 blessés et cinq tués, a indiqué jeudi la police neuchâteloise.

Les principales causes des accidents sont le comportement des conducteurs (vitesse, refus de priorité, inattention, etc.), suivi de l’inaptitude à la conduite (alcool, drogue, fatigue, etc.). “L’année écoulée a été marquée par une amélioration du comportement des conducteurs en ce qui concerne la conduite sous l’influence de l’alcool”, a précisé la police. Les hommes sont surreprésentés dans l’ivresse au volant (83% des cas).

Dix-sept infractions Via Sicura

Un peu plus de 42 millions de véhicules ont été mesurés par les radars fixes et semi-stationnaires. Un véhicule sur 300 était en infraction. Les cas Via Sicura sont en augmentation, avec 17 infractions importantes à la circulation routière, soit une hausse de neuf cas par rapport à 2022.

Cela constitue le nombre de délits le plus élevé depuis l’introduction de la loi en 2012, dont la moyenne annuelle est de 8,4 cas dans le canton. Deux motards et 15 automobiliste sont impliqués dans ces délits de chauffards, qui sont dus exclusivement à des hommes.