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Cinq personnes poignardées dans la gare Penn Station à New York

Keystone-SDA

Cinq personnes ont été poignardées dans la gare Penn Station à New York dimanche soir, à la veille du premier match de la finale NBA dans la ville et à quelques jours du Mondial 2026 de football, ont annoncé les pompiers à l'AFP.

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(Keystone-ATS) «L’auteur présumé des faits a été appréhendé», ont-ils précisé. Leur bilan fait état d’un blessé grave, de deux blessés modérés et deux blessés légers, tous transportés à l’hôpital.

Le NYC Emergency Management, qui gère les urgences dans la ville de New York, a demandé au public d’éviter la zone.

La gare, qui accueille environ 600’000 passagers par jour en moyenne, se trouve à proximité du Madison Square Garden, où Donald Trump a prévu d’assister lundi au troisième match entre les New York Knicks et les San Antonio Spurs.

Elle desservira également pendant le Coupe du Monde de football le MetLife Stadium, dans le New Jersey, qui accueillera 8 matches dont la finale, le 19 juillet.

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