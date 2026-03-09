Cinq personnes supplémentaires inculpées, dont Nicolas Féraud

Keystone-SDA

En date du 5 mars, le Ministère public valaisan a inculpé cinq personnes supplémentaires dans l'affaire de l'incendie du bar "Le Constellation" à Crans-Montana. Parmi celles-ci figure le président de la commune, Nicolas Féraud.

1 minute

(Keystone-ATS) Outre le président de l’Exécutif local, l’instruction est étendue à quatre autres personnes. Il s’agit de l’ex-conseiller communal en charge de la Sécurité publique entre 2021 et 2024, l’ancien responsable de la sécurité en protection incendie et son adjoint (2020-2024), ainsi qu’un membre de l’équipe de sécurité publique actuelle, a confirmé lundi matin le Ministère public à Keystone-ATS, revenant sur une information de 24heures.

Les cinq prévenus doivent répondre d’homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence. Il s’agit des mêmes chefs d’accusation retenus contre les gérants de l’établissement, Jacques et Jessica Moretti, et contre l’ancien et actuel chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana.

Neuf personnes sont désormais prévenues.