Cinq projets retenus pour les bourses 2025 de soutien aux médias

Keystone-SDA

La Ville de Genève a attribué ses bourses de soutien aux médias, dotées d'un montant total de 61'200 francs, à cinq projets journalistiques. Le journal Météore, édité par Large Network, Radio Vostok, Le Temps, Color My Geneva et le Presstival sont les lauréats de cette édition 2025.

(Keystone-ATS) Les cinq lauréats ont été retenus parmi onze projets, indique vendredi la Ville de Genève dans un communiqué. Le jury a choisi en priorité des dossiers pour lesquels la dimension journalistique était au cœur du projet et dont la faisabilité et l’apport au débat lui semblaient démontrés.

De manière générale, les projets reçus en 2025 relevaient moins qu’en 2024 du marketing, principale critique du jury lors de l’édition précédente. Dans la situation complexe que traverse l’information en Suisse romande, il reste rassurant de constater que des initiatives originales peuvent encore émerger, souligne la Municipalité.

La somme maximale de 15’000 francs est attribuée aux projets d’éditions spéciales accompagnées de débats sur le photoreportage à l’heure de l’IA du journal Météore, édité par Large Network. Le projet de cycle de tables rondes «Zone franche» de Radio Vostok et l’enquête sémantique au parlement fédéral suivie d’une soirée de débat portée par Le Temps, sont aussi primés.

Dans un contexte où le journalisme culturel est plus que menacé, le jury a souhaité soutenir le développement des contenus éditoriaux de Color My Geneva à hauteur de 6200 francs. Il s’agit d’une plate-forme qui répertorie les offres de loisirs, de sorties, de culture et de gastronomie à Genéve Les 10’000 francs restants ont été attribués au Presstival, un festival dédié au journalisme romand.

Il est maintenant attendu que les projets soutenus soient menés à terme. Une évaluation régulière de l’avancée des différentes initiatives sera effectuée par la Ville de Genève.