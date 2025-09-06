La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Cinquième journée des portes ouvertes à l’Université de Fribourg

Keystone-SDA

L’Université de Fribourg ouvre pour la cinquième fois ses portes au grand public le 20 septembre. En partenariat avec la journée du bilinguisme du canton de Fribourg et avec la ville de Fribourg, le programme propose une centaine d’activités sur le campus de Miséricorde.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La nouvelle édition d’Explora, le festival culture, science & société de l’Université de Fribourg, se déroulera le samedi entre 10h00 et 03h00 le lendemain, a indiqué l’Unifr. Chacune de ses désormais six facultés offrira un programme d’ateliers, de conférences, de démonstrations et de visites.

Les participants ont «rivalisé d’imagination» pour proposer des activités «variées et étonnantes», relève le communiqué de l’alma mater fribourgeoise. A 11h00, le coup d’envoi d’Uni Run, un défi sportif de 9,5 km, permettra par exemple de visiter le campus et ses alentours au rythme des baskets des visiteurs.

La journée portes ouvertes se terminera avec un banquet «foodsave» et la traditionnelle soirée festive – DJ, avec ses «rythmes endiablés» au programme. Le premier fait référence à l’ensemble des actions et des méthodes visant à éviter ou à réduire le gaspillage alimentaire.

