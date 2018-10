À partir du scrutin du 24 septembre 2017, le vote électronique sera ainsi accessible à quelque 102'450 citoyens résidant en Suisse et environ 75'100 résidents à l'étranger et immatriculés dans les cantons de Berne, Lucerne, Fribourg, Bâle-Ville, Saint-Gall, Argovie, Neuchâtel et Genève.

Le vote électronique reprend vie à St-Gall et en Argovie 28. juin 2017 - 15:30 Après une brusque marche arrière à l’été 2015, le vote électronique remonte lentement la pente en Suisse. Le gouvernement a accepté mercredi la reprise du vote en ligne dans les cantons de St-Gall et d’Argovie dès les votations fédérales du 24 septembre. Les deux cantons utiliseront le système élaboré à Genève. Les deux cantons avaient déjà offert aux électeurs suisses de l’étranger immatriculés sur leur territoire la possibilité de voter par Internet durant les années 2010 à 2015. Mais le système utilisé par une série de cantons a été dissous depuis, pour des raisons de sécurité et de confidentialité du vote. Le vote sur Internet sera proposé aux électeurs suisses de l’étranger. St-Gall intégrera en outre aux essais les électeurs suisses de cinq communes pilotes. Les deux cantons utiliseront le système «CHVote», mis au point par le canton de Genève et déjà utilisé par Berne, Lucerne et Bâle-Ville. Plus de 100'000 citoyens À partir du scrutin du 24 septembre 2017, le vote électronique sera ainsi accessible à quelque 102'450 citoyens résidant en Suisse et environ 75'100 résidents à l'étranger et immatriculés dans les cantons de Berne, Lucerne, Fribourg, Bâle-Ville, Saint-Gall, Argovie, Neuchâtel et Genève.