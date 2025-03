1977: la recette de la taillaule neuchâteloise

La taillaule neuchâteloise, une tradition paysanne d'hiver et une recette faite «à peu près»: du raisin et du citron relèvent cette brioche cuite feu de bois dans un four à pain. Du pétrissage à la cuisson de la fournée, moments partagés en 1977 dans la cuisine d'une ferme du canton de Neuchâtel.

