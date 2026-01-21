La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Adieu, merci la Suisse: le plurilinguisme entre choc culturel, créativité et gymnastique mentale 

Changer de pays est souvent synonyme de changer de langue. Et parfois, changer de langue, c’est se découvrir autrement. La linguiste Simone Morehed et la Suisse de l’étranger Eva Bruenisholz parlent des défis, des surprises et des jeux d’équilibre qui surviennent lorsqu’une nouvelle langue entre dans nos vies – et s’y installe.  

Émigration, retour en Suisse, famille, scolarisation, retraites, banques, assurances... je m'intéresse aux Suisses qui vivent à l'étranger et les informe sur les sujets qui les occupent et les préoccupent au quotidien ou plus largement. Passionnée par les langues et les cultures, mon parcours professionnel a fait un petit détour par le marketing et l'assistanat avant de croiser la route du journalisme, à un poste qui me permet, de surcroît, de converser avec le monde entier.

Spécialisée dans le journalisme de service, je suis responsable de la page « L’émigration en toute simplicité » et étroitement impliquée dans divers projets éditoriaux et marketing. Je développe et présente également des formats vidéo et audio. Originaire de Suisse romande, je vis aujourd’hui à Zurich. Après mes études à la ZHAW, j’ai travaillé en tant que rédactrice et présentatrice pour des médias tels que SonntagsBlick, BlickTV et Watson.

