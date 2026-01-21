Adieu, merci la Suisse: les routines familiales, un ancrage essentiel pour les enfants qui partent vivre à l’étranger

Partir vivre à l’étranger est déjà un défi en soi. Et avec des enfants, les enjeux décuplent. Dans le deuxième épisode du podcast «Adieu, merci la Suisse», le Suisse de l’étranger Simon Kaya, père de deux filles, et la coach parentale Jelena Jreissati éclairent les ressorts émotionnels, pratiques et culturels de l’expatriation vécue par les plus jeunes.

>> Lire l’article:

Plus Expatriation «Adieu, merci la Suisse»: les routines familiales, un ancrage essentiel pour les enfants qui partent vivre ailleurs Ce contenu a été publié sur Le deuxième épisode du nouveau podcast de Swissinfo, qui se penche sur l’expatriation avec des enfants, fourmille de conseils pour aider les plus jeunes à vivre au mieux un départ. lire plus «Adieu, merci la Suisse»: les routines familiales, un ancrage essentiel pour les enfants qui partent vivre ailleurs

>> Ecouter tous les épisodes d’Adieu, merci la Suisse:

Plus Expatriation «Adieu, merci la Suisse» – le nouveau podcast de Swissinfo Explorez avec nous les multiples facettes de l’expatriation et de la vie à l’étranger dans notre podcast audio et vidéo. lire plus «Adieu, merci la Suisse» – le nouveau podcast de Swissinfo