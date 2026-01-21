Adieu, merci la Suisse: les traditions comme port d’amarrage dans un monde inconnu

S’expatrier, c’est laisser derrière soi des habitudes qui nous servent de repère. À l’étranger, ces traditions deviennent alors des ports d’amarrage et parfois aussi une façon de transmettre sa culture à ses enfants. Dans le dernier épisode de notre podcast, Denise Weber, une Suissesse de l’étranger aux origines multiculturelles, et Sonia Ciotta, psychologue, abordent le maintien des traditions et des liens familiaux.

Emilie Ridard Émigration, retour en Suisse, famille, scolarisation, retraites, banques, assurances... je m'intéresse aux Suisses qui vivent à l'étranger et les informe sur les sujets qui les occupent et les préoccupent au quotidien ou plus largement. Passionnée par les langues et les cultures, mon parcours professionnel a fait un petit détour par le marketing et l'assistanat avant de croiser la route du journalisme, à un poste qui me permet, de surcroît, de converser avec le monde entier. Camille Kündig

Autre langue: 1 FR original Deutsch de Auslandschweizerin: «Ich plane Besuche weit im Voraus – so ist es beim Abschied kein auf Nimmerwiedersehen» lire plus Auslandschweizerin: «Ich plane Besuche weit im Voraus – so ist es beim Abschied kein auf Nimmerwiedersehen»

S'expatrier, c'est laisser derrière soi des habitudes qui nous servent de repère. À l'étranger, ces traditions deviennent alors des ports d'amarrage et parfois aussi une façon de transmettre sa culture à ses enfants.

Plus Expatriation «Adieu, merci la Suisse» – le nouveau podcast de Swissinfo Explorez avec nous les multiples facettes de l’expatriation et de la vie à l’étranger dans notre podcast audio et vidéo. lire plus «Adieu, merci la Suisse» – le nouveau podcast de Swissinfo