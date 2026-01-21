Adieu, merci la Suisse: l’expatriation, entre perte de repères et renouveau

L’expatriation ébranle autant qu’elle révèle. Dans le premier épisode du nouveau podcast de Swissinfo «Adieu, merci la Suisse», la psychologue Caroline Jost et la Suisse de l’étranger Meriam Mastour racontent ce que l’on gagne – et ce à quoi il faut parfois renoncer – pour trouver un nouvel équilibre dans son pays d’accueil.

Emilie Ridard Émigration, retour en Suisse, famille, scolarisation, retraites, banques, assurances... je m'intéresse aux Suisses qui vivent à l'étranger et les informe sur les sujets qui les occupent et les préoccupent au quotidien ou plus largement. Passionnée par les langues et les cultures, mon parcours professionnel a fait un petit détour par le marketing et l'assistanat avant de croiser la route du journalisme, à un poste qui me permet, de surcroît, de converser avec le monde entier. Camille Kündig

Spécialisée dans le journalisme de service, je suis responsable de la page « L’émigration en toute simplicité » et étroitement impliquée dans divers projets éditoriaux et marketing. Je développe et présente également des formats vidéo et audio. Originaire de Suisse romande, je vis aujourd’hui à Zurich. Après mes études à la ZHAW, j’ai travaillé en tant que rédactrice et présentatrice pour des médias tels que SonntagsBlick, BlickTV et Watson. Autre langue: 1 Deutsch de «Ade merci, Schweiz»: Warum Auswandern wie eine Trennung ist original lire plus «Ade merci, Schweiz»: Warum Auswandern wie eine Trennung ist

