«Adieu, merci la Suisse»: Suivre son conjoint à l’étranger, le défi de se réinventer loin de la Suisse
Suivre sa ou son partenaire à l’étranger pour l’accompagner dans sa carrière implique des renoncements, souvent une dépendance financière et parfois la nécessité de se construire une nouvelle identité. Dans ce nouvel épisode de notre podcast «Adieu, merci la Suisse», l'experte Heike Geiling et la Suissesse de l’étranger Stéphanie Sciboz racontent comment faire de cette expatriation un choix assumé plutôt qu’une situation subie.
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