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Cinquième Suisse

«Adieu, merci la Suisse»: Suivre son conjoint à l’étranger, le défi de se réinventer loin de la Suisse

Suivre sa ou son partenaire à l’étranger pour l’accompagner dans sa carrière implique des renoncements, souvent une dépendance financière et parfois la nécessité de se construire une nouvelle identité. Dans ce nouvel épisode de notre podcast «Adieu, merci la Suisse», l'experte Heike Geiling et la Suissesse de l’étranger Stéphanie Sciboz racontent comment faire de cette expatriation un choix assumé plutôt qu’une situation subie.

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1 minute

Émigration, retour en Suisse, famille, scolarisation, retraites, banques, assurances... je m'intéresse aux Suisses qui vivent à l'étranger et les informe sur les sujets qui les occupent et les préoccupent au quotidien ou plus largement. Passionnée par les langues et les cultures, mon parcours professionnel a fait un petit détour par le marketing et l'assistanat avant de croiser la route du journalisme, à un poste qui me permet, de surcroît, de converser avec le monde entier.

Spécialisée dans le journalisme de service, je suis responsable de la page « L’émigration en toute simplicité » et étroitement impliquée dans divers projets éditoriaux et marketing. Je développe et présente également des formats vidéo et audio. Originaire de Suisse romande, je vis aujourd’hui à Zurich. Après mes études à la ZHAW, j’ai travaillé en tant que rédactrice et présentatrice pour des médias tels que SonntagsBlick, BlickTV et Watson.

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3 femmes assises dans des fauteuils dans un studio d'enregistrement

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Cinquième Suisse

«Adieu, merci la Suisse»: Suivre son conjoint à l’étranger, le défi de se réinventer loin de la Suisse

Ce contenu a été publié sur Le deuxième épisode de notre saison 2 aborde le quotidien des partenaires expatriés qui suivent leur conjoint à l’étranger, un choix impliquant souvent le sacrifice de leur propre carrière et une dépendance financière.

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