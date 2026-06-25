«Adieu, merci la Suisse»: Trouver un emploi à l’étranger ne s’improvise pas
Envoyer un CV, un dossier et une lettre de motivation, passer un entretien: le parcours pour trouver un emploi est à peu près partout identique. Mais trouver un emploi à l’étranger peut s’avérer plus complexe. Le premier épisode de la saison 2 de notre podcast «Adieu, merci la Suisse» donne des clefs pour réussir sa recherche d’emploi à l’étranger.
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