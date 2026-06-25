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«Adieu, merci la Suisse»: Trouver un emploi à l’étranger ne s’improvise pas

Envoyer un CV, un dossier et une lettre de motivation, passer un entretien: le parcours pour trouver un emploi est à peu près partout identique. Mais trouver un emploi à l’étranger peut s’avérer plus complexe. Le premier épisode de la saison 2 de notre podcast «Adieu, merci la Suisse» donne des clefs pour réussir sa recherche d’emploi à l’étranger.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

Émigration, retour en Suisse, famille, scolarisation, retraites, banques, assurances... je m'intéresse aux Suisses qui vivent à l'étranger et les informe sur les sujets qui les occupent et les préoccupent au quotidien ou plus largement. Passionnée par les langues et les cultures, mon parcours professionnel a fait un petit détour par le marketing et l'assistanat avant de croiser la route du journalisme, à un poste qui me permet, de surcroît, de converser avec le monde entier.

Spécialisée dans le journalisme de service, je suis responsable de la page « L’émigration en toute simplicité » et étroitement impliquée dans divers projets éditoriaux et marketing. Je développe et présente également des formats vidéo et audio. Originaire de Suisse romande, je vis aujourd’hui à Zurich. Après mes études à la ZHAW, j’ai travaillé en tant que rédactrice et présentatrice pour des médias tels que SonntagsBlick, BlickTV et Watson.

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