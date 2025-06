Aide du DFAE aux voyageurs et aux Suisses de l’étranger: «De plus en plus de personnes âgées meurent à l’étranger»

Selon les chiffres de la Confédération, les citoyens et cityonnes suisses entreprennent environ 12 millions de voyages à l'étranger par an. Keystone / Ennio Leanza

Le nombre de voyages et de Suisses vivant à l’étranger ne cesse d’augmenter, tout comme les demandes de protection consulaire. Dans un entretien avec Swissinfo, Yvonne Rohner, cheffe de la protection consulaire au DFAE, explique les situations les plus fréquentes et les limites de l’aide apportée par la Confédération.

Malgré un contexte mondial instable, l’envie de voyager des Suisses reste intacte. Chaque année, ils et elles effectuent environ 12 millions de voyages à l’étranger. À cela s’ajoutent 826’700 Suisses établis durablement hors du pays – un chiffre en constante progression.

Ce goût prononcé des Suisses pour les voyages et l’expatriation génère un volume de travail conséquent pour le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Rien qu’en 2024, la Helpline du DFAE a reçu 55’000 demandes.

La protection consulaireLien externe est devenue une prestation essentielle de la Confédération, mais elle a ses limites. Les Suisses de l’étranger – qu’ils soient en voyage ou résidant hors du territoire –n’ont aucun droit légal à une assistance. La responsabilité individuelle et le principe de subsidiarité sont inscrits dans la loi. Le DFAE n’intervient que lorsque les personnes concernées ont fait tout ce qui était raisonnablement possible pour gérer elles-mêmes leur situation.

La Direction consulaire, qui intervient dans les situations d’urgence en collaboration avec la représentation suisse sur place, s’appuie sur la loi sur les Suisses de l’étrangerLien externe pour effectuer son travail.

Swissinfo s’est entretenu avec Yvonne Rohner, responsable de la protection consulaire, dans le cadre d’un point de presse.

Yvonne Rohner, responsable de la protection consulaire Keystone / Christian Beutler

Swissinfo: Combien de personnes à Berne gèrent les cas de protection consulaire avec les représentations suisses à l’étranger?

Yvonne Rohner: À part moi, il y a à Berne quatre responsables de pays qui couvrent le monde entier, ainsi que ma suppléante qui s’occupe principalement des enlèvements d’enfants.

Pouvez-vous nous donner un exemple d’un cas de protection consulaire particulièrement complexe ou qui s’est bien déroulé?

Chaque fois que des personnes sont concernées, c’est très difficile et il faut beaucoup de sensibilité de la part de notre personnel. Les cas d’enlèvement d’enfants, dans lesquels les mères ou les pères doivent faire face à la douleur de la séparation pendant une longue période, sont également un défi pour nous. Il en va de même pour les décès qui touchent des personnes plus jeunes.

L’année dernière, le cas d’une jeune personne en Asie qui n’a pas pu être ramenée en Suisse pendant huit mois en raison de problèmes psychiques a été particulièrement difficile à gérer. Avec les autorités locales, le consul honoraire et le curateur en Suisse, nous avons essayé de manière intensive d’organiser un rapatriement médical. Ce sont des cas qui prennent beaucoup de temps.

Le DFAE n’intervient que lorsque les personnes concernées ont tenté tout ce qui était raisonnablement possible pour surmonter elles-mêmes leur situation d’urgence, que ce soit sur le plan organisationnel ou financier. De combien de cas parle-t-on chaque année?

En 2024, la direction consulaire a enregistré 1087 nouveaux cas.

Cela représente une augmentation de 17% par rapport à 2023. Pourquoi cette augmentation des cas de protection?

La démographie de la Suisse le montre: il y a de plus en plus de personnes âgées. Or, celles-ci sont souvent encore très actives et entreprennent donc davantage de voyages. Or, elles sont plus souvent victimes d’urgences médicales à l’étranger que les plus jeunes.

À cela s’ajoutent les rapatriements de ressortissants suisses qui ont des problèmes de santé et qui ne peuvent pas rentrer eux-mêmes en Suisse. Par ailleurs, on constate également une augmentation du nombre de voyageurs ou de Suisses de l’étranger confrontés à des problèmes psychiques. Enfin, les moyens de communication actuels ont également entraîné une augmentation des cas: les proches s’inquiètent plus rapidement lorsqu’ils restent sans nouvelles pendant 24 heures, ce qui augmente les demandes de recherche de personnes.

Quels sont les cas de protection les plus fréquents auxquels la direction consulaire est confrontée?

Le nombre de décès à l’étranger a augmenté. Il s’agit d’une part de décès de voyageurs, d’autre part de Suisses de l’étranger âgés qui décèdent dans leur pays de résidence.

Les décès au sein de la diaspora et l’absence de réseau social de certaines personnes expatriées ont pour conséquence que les représentations à l’étranger doivent de plus en plus souvent effectuer des recherches pour retrouver des membres de la famille ou coordonner des funérailles.

Y a-t-il des points chauds géographiques pour ces cas d’aide consulaire?

Oui, la Thaïlande fait partie des points chauds. Tout simplement parce que la Thaïlande est une destination très prisée des ressortissants suisses. À cela s’ajoute la proportion supérieure à la moyenne de seniors suisses vivant en Thaïlande.

En 2024, 135 dossiers ont été ouverts pour la Thaïlande, suivie de l’Espagne avec 85 cas, de l’Italie avec 66 cas et de la France avec 60 cas.

Les services de protection consulaire sont payants. Combien d’argent paient chaque année les citoyennes et citoyens suisses qui se trouvent dans le besoin?

Nous n’avons pas de chiffres à ce sujet. La comptabilité est tenue par les représentations à l’étranger. Jusqu’à une heure de travail, le DFAE ne facture rien. Nous ne facturons pas non plus de frais pour les prestations d’aide en cas de maladie ou d’accident, pour autant qu’il y ait une couverture d’assurance complète. Dans une telle situation, les personnes concernées n’ont pas fait preuve de négligence.

Il y a cependant des cas qui doivent être pris en charge à long terme, comme les cas de détention. Les collaborateurs du DFAE rendent alors visite sur place aux Suisses incarcérés. Ces visites en prison sont facturées.

Il y a des limites à la protection consulaire. Quelles sont-elles?

Les cas dans lesquels la représentation suisse peut ou ne peut pas apporter son aide sur place sont clairement définis. Lorsqu’il intervient, le DFAE doit également respecter la souveraineté et l’ordre juridique de l’État de résidence.

Nous ne pouvons par exemple pas obtenir de remise en liberté. Nous ne pouvons pas fournir de soins médicaux ou agir comme une agence de voyages lorsqu’un vol est annulé ou qu’une grève a lieu dans un pays.

Dans quels cas dites-vous clairement non?

Les attentes des personnes concernées sont parfois très élevées. Si nous pouvons apporter notre soutien, nous le faisons bien sûr volontiers, en particulier dans une situation d’urgence. Toutefois, nous sommes toujours tenus de respecter le cadre légal

