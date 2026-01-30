La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Argent contre queues de souris – quelle est cette tradition suisse? 

Spécialisée dans le journalisme de service, je suis responsable de la page « L’émigration en toute simplicité » et étroitement impliquée dans divers projets éditoriaux et marketing. Je développe et présente également des formats vidéo et audio. Originaire de Suisse romande, je vis aujourd’hui à Zurich. Après mes études à la ZHAW, j’ai travaillé en tant que rédactrice et présentatrice pour des médias tels que SonntagsBlick, BlickTV et Watson.

En Suisse, on peut gagner de l’argent grâce aux queues de souris. On pourrait croire à une blague, mais c’est une vraie tradition suisse. Découvrez pourquoi elle a été instaurée et combien on peut en tirer dans la vidéo. 

Lisez l’article pour en savoir plus:

Cinquième Suisse

