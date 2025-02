Aujourd’hui en Suisse

Selon cette étude, plus d’un tiers de la population suisse exprime une attitude négative à l’égard des musulmans et des musulmanes. «Il ne s’agit pas seulement d’un problème individuel, mais aussi d’un problème structurel», explique Hansjörg Schmid, coauteur de l’étude, à l’agence de presse Keystone-ATS. Ce type de racisme est perceptible dans de nombreuses institutions, qu’il s’agisse de l’éducation, du monde du travail, des autorités, de la police ou des médias. Il a un impact direct sur les opportunités éducatives et professionnelles, l’accès aux soins de santé et le sentiment de sécurité des personnes concernées.

Sur les 2471 musulmans et musulmanes ayant déclaré avoir été victimes de discrimination, une seule personne a officiellement signalé ces faits, indique l’étude. Les auteurs et autrices estiment donc qu’il existe un grand nombre de cas non déclarés.

«Beaucoup de personnes concernées ne font pas confiance aux institutions pour les aider, par peur de ne pas être prises au sérieux», souligne Marianne Helfer, responsable du Service fédéral de lutte contre le racisme, qui a commandé cette étude.