Aujourd’hui en Suisse

Il est considéré comme indiscret (et donc catégoriquement interdit) en Suisse de demander à une personne que vous ne connaissez pas bien combien elle gagne. Toutefois, le relevé des salaires de l’Office fédéral de la statistique nous permet de nous faire une idée des rémunérations versées dans le pays.
Nous vous parlerons ensuite des licenciements annoncés par Novartis et Swissmedic avant de terminer avec l’un des événements démocratiques les plus attendus par la population: l’élection de «l’oiseau de l’année».
Le salaire médian en Suisse est monté à 7204 francs par mois en 2024 pour un emploi à plein temps. En 2022, il s’élevait à 6788 francs. C’est ce qui ressort du dernier relevé de l’Office fédéral de la statistique (OFS), qui souligne toutefois d’importantes différences selon le secteur et la région.
À Zurich, par exemple, le salaire médian atteint 7502 francs, contre 5708 francs au Tessin. Les niveaux de rémunération se révèlent en outre nettement supérieurs au salaire médian dans les branches à forte valeur ajoutée, comme l’industrie pharmaceutique (10’159 francs), le secteur bancaire (10’723 francs) ou l’industrie du tabac (14’304 francs). À la base de la pyramide salariale, on trouve le commerce de détail (5214 francs), les services d’hébergement (4715 francs), la restauration (4744 francs) et les services personnels (4496 francs).
Pour les postes à responsabilités, les salaires versés à la main-d’œuvre étrangère sont généralement plus élevés que ceux du personnel de nationalité suisse. Ainsi, les frontaliers (permis G) occupant des fonctions de haut niveau ont gagné 11’207 francs, contre 10’989 francs pour le personnel suisse dans des postes similaires. Pour les emplois sans responsabilités hiérarchiques, la situation s’inverse (6765 francs pour le personnel suisse, 5950 francs pour les frontaliers).
Depuis les relevés effectués en 2018, l’OFS observe une réduction continue de l’écart salarial entre femmes et hommes. En 2024, pour un emploi comparable, les femmes gagnaient 8,4% de moins (valeur médiane) que leurs collègues masculins, contre 9,5% en 2022, 10,8% en 2020 et 11,5% en 2018. Toutefois, plus on monte dans la hiérarchie, plus la disparité augmente. En 2024, dans les emplois à haute responsabilité, l’écart salarial défavorable aux femmes atteignait 14%.
L’octogénaire tuniso-suisse Mustapha Djemali a été condamné à deux ans de réclusion en Tunisie. Il sera cependant libéré puisqu’il a déjà passé vingt mois en prison.
«La sentence est injuste, mais nous sommes très soulagés, car elle est relativement légère. L’important, c’est qu’il sortira de prison ce soir», a déclaré sa fille, Yusra Djemali, au micro de l’AFP.
Âgé de 81 ans, Mustapha Djemali est incarcéré depuis mai 2024, accusé d’avoir créé une organisation criminelle qui aurait favorisé le placement illégal de migrants. Il s’agit du Conseil tunisien pour les réfugiés (CTR), une ONG fondée en 2016 et financée presque exclusivement par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), avec le soutien de plusieurs pays européens. Le CTR procédait à l’examen préliminaire des demandes d’asile pour le compte du HCR. Il fournissait également des hébergements d’urgence et une assistance médicale aux personnes réfugiées et demandeuses d’asile.
Son arrestation, survenue en même temps que celle d’une douzaine d’autres travailleurs humanitaires, avait été fermement condamnée, notamment par Amnesty International: «Ce cas est emblématique de la répression croissante à l’encontre de ceux qui défendent les droits humains et du personnel humanitaire, qui caractérise la Tunisie depuis 2021», a affirmé l’organisation.
Le géant pharmaceutique suisse Novartis a annoncé la suppression de 550 postes en Suisse d’ici 2027, après sa décision d’interrompre la production de comprimés et le conditionnement de médicaments stériles dans son usine de Stein, dans le canton d’Argovie.
Dans les établissements concernés, l’automatisation sera encore renforcée, a indiqué l’entreprise ce mardi. Toutes les mesures annoncées sont soumises à consultation et la société propose au personnel touché par ces dispositions un plan social prolongé jusqu’en 2028.
Le syndicat UNIA n’a pas tardé à réagir, qualifiant cette décision de honteuse et incompréhensible: «Il est scandaleux que, sur le dos des travailleurs de la production et de l’emballage, on veuille accroître encore les profits déjà élevés pour satisfaire l’avidité des actionnaires», écrit le syndicat.
L’annonce intervient le même jour où Swissmedic, l’Institut suisse des produits thérapeutiques, chargé notamment de l’homologation des médicaments, a communiqué qu’il supprimera 45 postes dans les deux prochaines années, soit environ 10% de son effectif. Cette mesure est motivée par une croissance des recettes qui n’a pas suivi l’augmentation des coûts. Swissmedic s’autofinance en effet à 80%, tandis que la Confédération contribue à hauteur de 17%.
Le peuple a tranché. Il ne s’agit pas d’une initiative ni d’un référendum, mais du sondage organisé chaque année par BirdLife pour élire «l’oiseau de l’année». Pour 2026, dans un scrutin au résultat très serré, c’est le martin-pêcheur qui l’a emporté.
Quelque 18’000 personnes ont pris part à cette élection très attendue et seulement 53 voix ont séparé le martin-pêcheur (30,47% des suffrages) du cincle plongeur (30,19%). Ce dernier ne pourra pas se rattraper, puisqu’aucun second tour n’est prévu.
Le martin-pêcheur est rare en Suisse et figure sur la liste rouge des espèces menacées d’extinction en raison de sa faible population, même si celle-ci s’est légèrement rétablie ces dernières années.
Le problème le plus grave pour cet oiseau aux couleurs éclatantes reste toutefois le manque d’habitats adaptés, précise l’association. Presque tous les fleuves et de nombreux ruisseaux en Suisse ont été canalisés, bétonnés ou même recouverts. Pour protéger le martin-pêcheur, il est donc essentiel de préserver ou de recréer des milieux naturels dotés de leur propre dynamique.
Le premier épisode de notre nouveau podcast «Adieu, merci la Suisse» est disponible! Si vous êtes Suisse et que vous envisagez de partir vivre à l’étranger, ou si vous avez déjà commencé une nouvelle vie dans un autre pays, ce podcast est fait pour vous.
Le premier épisode sort ce mardi: vous pouvez le regarder ou l’écouter en suisse alémanique ou en français dans l’application SWIplus, ou sur votre plateforme de podcasts habituelle.
Nous rencontrons des spécialistes et des Suisses qui ont déjà vécu une relocalisation internationale, et nous découvrons ce qu’il faut pour s’épanouir dans un nouvel environnement. Nous parlons de la douleur de la séparation – et des moyens d’y faire face – avec le psychothérapeute Rodrigo Carrillo, et nous entendons le témoignage d’Adani Abutto, Suisse vivant à l’étranger, sur l’expérience psychologiquement intense du déménagement aux États-Unis.
Découvrez dès maintenant le premier épisode et n’oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer!
