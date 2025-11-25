Aujourd’hui en Suisse

Le salaire médian en Suisse est monté à 7204 francs par mois en 2024 pour un emploi à plein temps . En 2022, il s’élevait à 6788 francs. C’est ce qui ressort du dernier relevé de l’Office fédéral de la statistique (OFS), qui souligne toutefois d’importantes différences selon le secteur et la région.

À Zurich, par exemple, le salaire médian atteint 7502 francs, contre 5708 francs au Tessin. Les niveaux de rémunération se révèlent en outre nettement supérieurs au salaire médian dans les branches à forte valeur ajoutée, comme l’industrie pharmaceutique (10’159 francs), le secteur bancaire (10’723 francs) ou l’industrie du tabac (14’304 francs). À la base de la pyramide salariale, on trouve le commerce de détail (5214 francs), les services d’hébergement (4715 francs), la restauration (4744 francs) et les services personnels (4496 francs).

Pour les postes à responsabilités, les salaires versés à la main-d’œuvre étrangère sont généralement plus élevés que ceux du personnel de nationalité suisse. Ainsi, les frontaliers (permis G) occupant des fonctions de haut niveau ont gagné 11’207 francs, contre 10’989 francs pour le personnel suisse dans des postes similaires. Pour les emplois sans responsabilités hiérarchiques, la situation s’inverse (6765 francs pour le personnel suisse, 5950 francs pour les frontaliers).

Depuis les relevés effectués en 2018, l’OFS observe une réduction continue de l’écart salarial entre femmes et hommes. En 2024, pour un emploi comparable, les femmes gagnaient 8,4% de moins (valeur médiane) que leurs collègues masculins, contre 9,5% en 2022, 10,8% en 2020 et 11,5% en 2018. Toutefois, plus on monte dans la hiérarchie, plus la disparité augmente. En 2024, dans les emplois à haute responsabilité, l’écart salarial défavorable aux femmes atteignait 14%.