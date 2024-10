Aux Grisons, de nouvelles communes vont tester le vote électronique

L'expérience du projet pilote de vote électronique dans six municipalités des Grisons a été jugée positive. Une extension à 12 autres communes est prévue pour 2025.

Le canton des Grisons a décidé d’étendre le vote électronique expérimental à d’autres communes: Arosa, Bonaduz, Davos, Domleschg, Malans, Maienfeld et Silvaplana pourront l’utiliser dès la votation populaire du 18 mai 2025, tandis que pour Grüsch, Jenins, Rheinwald, Scharans et Tamins, la date la plus proche n’a pas encore été définie, mais est en tout cas prévue pour l’année prochaine.

Les électrices et électeurs intéressés par l’utilisation du système électronique doivent s’inscrire une fois dans leur commune, au plus tard huit semaines avant leur premier vote.

Jusqu’à présent, les municipalités pilotes sont Domat/Ems, Landquart, Lumnezia, Pontresina, Poschiavo et Safiental. Environ une personne sur dix a choisi d’utiliser le vote électronique dans ces communes. Cette utilisation satisfait le canton, qui indique que les personnes inscrites «ont fait un usage intensif de ce nouveau canal et ont compris le processus de vote». De plus, «la sécurité a été garantie à tout moment».

