Berne, Tokyo, puis Bangkok; avec du courage et ce qu’il faut de naïveté dans sa valise

Série Visages de la Cinquième Suisse , Épisode 11: Suisse établi à Bangkok, Linus Dolfini travaille pour une association bouddhiste locale. Son histoire est un exemple de la façon dont la vie peut nous emmener dans des endroits inattendus. Portrait.

Zeno Zoccatelli Italophone au sein de la rédaction Suisses de l'étranger, j'écris principalement des articles sur les spécificités suisses et les histoires les plus singulières du pays. Après un master en études asiatiques à Genève (avec un détour par l'Université de Tokyo et l'Université de Kyoto), j'ai travaillé à la rédaction web de la RSI, collaborant occasionnellement avec Présence Suisse lors de l'Expo en Corée du Sud et à Milan. Depuis 2016, je travaille pour SWI swissinfo.ch.

Si Linus Dolfini avait lu le début de cet article il y a encore un an et demi, il ne l’aurait probablement pas cru.

Aujourd’hui, Linus a 24 ans, vit à Bangkok et travaille pour l’International Network of Engaged Buddhists (INEB). Il n’est pas bouddhiste, du moins pas au sens religieux du terme, mais certains des enseignements bouddhistes «ont une résonance particulière pour moi», nous dit-il. Nous le rencontrons à Berne pendant les quelques jours durant lesquels il rend visite à sa famille.

Son aventure commence alors qu’il est étudiant en sciences sociales dans la capitale fédérale suisse. C’est l’époque de la pandémie et les complications d’alors l’empêchent d’obtenir suffisamment de crédits pour terminer son bachelor en six semestres. Pour mettre à profit son semestre supplémentaire, au cours duquel il doit obtenir les quelques crédits manquants, il opte pour un échange qui le conduit à l’université Keio de Tokyo. Il y étudie de septembre 2023 à février 2024. C’est aussi pour lui une opportunité de satisfaire son désir de vivre une expérience nouvelle et différente.

Et c’est au Japon qu’il fait une rencontre décisive: celle du professeur Jonathan Watts, qui donne un cours sur le bouddhisme engagé à Keio.

Aider grâce aux anciens enseignements

Pour expliquer ce qu’est exactement ce mouvement, il nous raconte l’histoire de son ancien professeur, qui découvre le bouddhisme engagé dans les années 1990 en Thaïlande. Ce courant se distingue du bouddhisme compris comme un développement spirituel personnel. Il consiste à faire face à la souffrance que le pratiquant voit autour de lui.

Lorsqu’il s’installe au Japon au début des années 2000, Jonathan Watts se rend compte que trop peu est fait pour résoudre certains problèmes du pays, tels que la solitude, le stress au travail et le taux élevé de suicides. Il met donc en place un réseau parmi les différents temples et associations bouddhistes pour remédier à cette situation.

«L’approche de nombreux enseignements bouddhistes peut aider à faire face à ces problèmes, explique Linus, comme la méditation et l’idée qu’il ne faut pas fuir les sentiments négatifs. Il faut les accepter et en même temps ne pas se laisser contrôler par eux». C’est cet aspect qui a intéressé en premier lieu le jeune suisse, qui souligne les problèmes de santé mentale auxquels est confrontée sa génération. «Les anciens enseignements bouddhistes peuvent être appliqués au contexte moderne. Il ne s’agit pas de faire du prosélytisme, souligne-t-il, mais d’aider les gens.»

«Peut-être que c’était de la folie»

Retour à Tokyo. À la fin du cours, le professeur Watts le contacte et lui dit que s’il est intéressé à travailler pour l’INEB, un poste vacant s’est ouvert à Bangkok.

«Plus je réfléchissais à sa proposition, plus je me rendais compte que c’était exactement ce que je recherchais: une véritable expérience professionnelle avant de poursuivre mes études», raconte Linus qui, à l’époque, ne connaissait pas grand-chose de la Thaïlande. Cela aura été un acte de foi.

Linus à Taiwan, près du temple Xiang-Kuang, où des Suisses se sont rendus dans le cadre du programme international Young Bodhisattva de l’INEB. Linus Dolfini

Il était toutefois confiant qu’il saurait s’adapter grâce à son expérience japonaise, qui a marqué la première fois qu’il vivait seul dans un pays lointain. «Je m’étais préparé mentalement à subir un choc culturel à Tokyo, mais cela n’a pas été le cas. Il y avait beaucoup d’autres étudiants européens et j’étais dans une sorte de bulle où il était facile de se faire des amis.»

Cette expérience lui a donné la confiance d’accepter l’offre d’emploi sans trop réfléchir, et à la fin du mois d’août 2024, il était à Bangkok. «Avec le recul, c’était un peu fou», dit-il en souriant. Notamment car il n’avait que réservé un hôtel pour une quinzaine de jours. Temps durant lequel il devait trouver un appartement.

Il a également pu compter sur l’aide de connaissances suisses vivant en Thaïlande – dont l’oncle d’un ami et des amis de la famille. Et le marché immobilier de Bangkok, où les délais courts sont non seulement tolérés, mais souvent exigés par les propriétaires d’appartements, lui était aussi favorable.

Mais il lui a été plus difficile de s’adapter à la vie là-bas. «Je n’avais pas d’amis, pas de cercle social. Et mon corps – peut-être à cause des températures élevées, du stress et de la nourriture – avait du mal à s’adapter. J’étais souvent malade et je me retrouvais seul dans ma chambre pendant cinq ou six jours. À ce moment-là, j’ai vraiment pensé que déménager à Bangkok n’était pas du tout une bonne idée».

Le travail constitue également un défi, car si le bureau lui laisse une grande liberté dans le choix des projets à suivre, ce manque de cadrage et la nécessité d’être proactif diffèrent beaucoup de la vie universitaire, avec ses tâches bien définies et ses échéances précises.

Pas de retour

Très vite, les difficultés s’estompent. «On commence à connaître un ami, puis un autre, à se familiariser avec les lieux de la ville, à choisir où aller le week-end, etc.»

Au bureau, les choses vont également bon train. Après l’achèvement d’un projet visant à renforcer le réseau INEB – que Linus a mené à bien en parcourant tout le pays pour dresser une liste et rédiger des articles sur les temples et les projets liés au bouddhisme engagé -, il s’emploie à présent à lancer un projet de collecte de fonds. Parallèlement, il participe à l’organisation de séminaires et de conférences – également dans d’autres pays asiatiques – et à un programme dans le cadre duquel il enseigne l’anglais à des étudiants de Thaïlande, du Myanmar, du Japon et d’Inde.

Linus lors d’une réunion de l’INEB à Auroville, en Inde. Linus Dolfini

Son contrat se termine en août prochain, mais il a déjà décidé de prolonger son séjour thaïlandais d’au moins 12 mois.

En ce qui concerne la Suisse, Linus déclare: «Pour l’instant, je ne peux pas m’imaginer y vivre. À Bangkok, chaque semaine est passionnante», explique-t-il. Il évoque l’effervescence et la variété des différents quartiers, avec leurs clubs, leurs restaurants pop-up, leur art de la rue. «Lorsque vous avez envie de faire quelque chose, vous pouvez simplement sortir et le faire. En Suisse, il n’y a pas tant de possibilités, surtout en hiver.»

Au moment de se quitter, à Berne, il dit: «Demain, je prendrai l’avion et je retournerai à Bangkok. J’ai l’impression de rentrer chez moi».

