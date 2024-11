Ces émigrants suisses ont marqué durablement les États-Unis

Près d'un demi-million de Suisses ont émigré aux États-Unis et y ont laissé des traces. Nous vous présentons quelques-uns de ces personnages à l’occasion de l’élection présidentielle américaine.

Depuis que les Européens ont découvert l’Amérique, le continent attire également des émigrants suisses. Selon des estimations, environ 460’000 Suisses ont traversé l’Atlantique pour s’y établir depuis le 16e siècle. Certains d’entre eux ont marqué durablement les États-Unis.

Le premier Suisse à avoir posé les pieds sur le sol américain actuel est probablement le Bernois Diebold von Erlach. En 1564, il a débarqué sur le territoire qui appartient aujourd’hui à l’État de Floride.

Aujourd’hui, on sait également que des artisans suisses ont participé à la construction de Jamestown en 1608. Cette localité de Virginie a été la première implantation durable des Anglais en Amérique du Nord. Les sources ne permettent pas de savoir d’où venaient exactement ces Suisses, comme l’explique l’historien David Aragai. «Mais ils étaient déjà sur place à cette époque précoce dans les colonies britanniques d’Amérique du Nord», constate-t-il.

L’émigration n’était toutefois pas un phénomène de masse à l’époque, souligne David Aragai. Il s’agissait d’une part d’individus, typiquement des commerçants, qui participaient au commerce transatlantique et qui étaient donc en partie liés à la traite des esclaves. D’autre part, des groupes religieux ont quitté la Suisse pour l’Amérique du Nord du 16e au 18e siècle: anabaptistes, mennonites, etc.

Et c’est là qu’intervient un Suisse qui a laissé des traces visibles aux États-Unis, sans y être lui-même allé: Jakob Ammann.

On ne sait aujourd’hui que peu de choses sur la vie de Jakob Ammann. Il est probablement né en 1644 dans le Simmental bernois et a rejoint le mouvement anabaptiste trois bonnes décennies plus tard. Ses adeptes étaient alors persécutés, punis par l’exil, l’emprisonnement, voire l’exécution.

Jakob Ammann: le prédicateur anabaptiste bernois est considéré comme le père fondateur des Amish. SRF

Ammann wurde Anführer einer Täufergemeinde. Er predigte speziell strenge Glaubensregeln: «Dazu gehörte eine starke Absonderung vom Rest der Gesellschaft. Oder auch, dass die Männer Bärte und die Frauen Hauben tragen», sagt der Publizist und Historiker Helmut Stalder. Er hat sich in seinem Buch «Verkannte Visionäre. 25 Schweizer Lebensgeschichten» unter anderem mit der Figur Jakob Ammann beschäftigt.

Jakob Ammanns strenge Glaubensregeln führten in der Schweiz zu einem Konflikt mit anderen Vertretern der Täuferbewegung. 1693 kam es zum Bruch. «Die Anhängerinnen und Anhänger Ammanns wurden ab da Ammansche Leut’ oder eben Amische Leut’ genannt», erklärt Stalder. Mit ihnen baute Ammann hauptsächlich im Elsass im Nordosten Frankreichs, wo sie weniger Repressionen ausgesetzt waren, eine Täufergemeinde auf.

Un petit groupe d'Amish, les Amish de Suisse, continue de parler une langue que le père fondateur Ammann aurait également comprise il y a un peu plus de 300 ans: le shwitzer, qui est issu du dialecte bernois. Getty Images/Classicstock/J Irwin La plupart des Amish refusent les ordinateurs, les téléviseurs et parfois même les voitures. Reuters / Jason Reed Dans de nombreuses communautés amish, les hommes portent la barbe et les femmes une coiffe. Getty Images / Mark Wilson

Il n’est plus possible aujourd’hui de retracer en détail la suite de l’histoire de Jakob Ammann. Ses traces se perdent en Alsace vers 1712.

En revanche, la communauté d’Ammann, les Amish, a continué d’exister. Ils ont émigré en Amérique du Nord à partir du 18e siècle. Là-bas, ils perpétuent encore aujourd’hui les règles religieuses de Jakob Ammann et font partie intégrante de la vie de certaines régions.

Quand l’émigration de masse commence

S’il s’agissait pendant longtemps de groupes ou de personnes isolés, l’émigration suisse vers les États-Unis a fortement augmenté au milieu du 19e siècle. Entre 1851 et 1880, les autorités américaines ont recensé plus de 75’000 personnes en provenance de Suisse. Et au cours des dix années suivantes, plus de 80’000 Suisses et Suissesses ont pris le chemin des États-Unis.

Cette vague d’émigration a été déclenchée par différents facteurs, explique David Aragai. «L’une des raisons est simple: la pauvreté en Suisse. Ce sont d’abord surtout les pauvres qui se sont mis en route», précise l’historien. Il n’était pas rare que leur commune d’origine leur suggère de quitter la Suisse, parfois même en les soutenant financièrement.

L’autre raison importante est que «les jeunes États-Unis ont ouvert leurs frontières aux colons à l’époque. Leur objectif était de coloniser les actuels États de la côte est et du Midwest», explique David Aragai. Les Suisses n’étaient pas les seuls à y aller, des émigrants d’autres pays européens s’y rendaient également en bien plus grand nombre.

Des généalogistes ont identifié des ancêtres suisses chez trois des 46 présidents américains actuels. Ainsi, les ancêtres du président Herbert C. Hoover (en fonction de 1929 à 1933) étaient originaires d'Oberkulm en Argovie. Ils avaient émigré en Amérique sous le nom de «Huber». Keystone/AP Photo Dwight D. Eisenhower (en poste de 1953 à 1961) avait aussi des racines suisses, qui lui venaient de sa mère Ida Stover. Ses ancêtres (qui s'appelaient encore «Stauffer») peuvent être retracés jusqu'à Eggiwil dans l'Emmental. Imago/Everett Collection On peut trouver des traces d'ancêtres de Barack Obama (au pouvoir de 2009 à 2017) en Suisse. Ainsi, l'un des aïeux de l'ancien président des États-Unis serait originaire de Ried bei Kerzers, dans le canton de Fribourg. Keystone/Pablo Martinez

Toutefois, à l’époque, les gens ne s’installaient pas sur des territoires inoccupés, mais sur des terres appartenant aux indigènes. L’historien David Aragai explique: «Les gens se sont vu attribuer leurs terres en partie par des programmes gouvernementaux. Ils étaient peu conscients ou tout simplement indifférents au fait qu’elles avaient été auparavant confisquées à la population indigène.» Cette problématique a fait l’objet d’une attention accrue en Suisse ces dernières années. Le Suisse Johann August Sutter en est un exemple.

C’est à cette époque que des villes importantes se sont formées pour la première fois dans le Midwest et l’ouest des États-Unis, habitées par les immigrés européens et suisses. L’émigration depuis la Suisse est également devenue de plus en plus naturelle: «Tout le monde connaissait à un moment donné une personne qui vivait déjà aux États-Unis», note David Aragai.

Louis Chevrolet, lui aussi, est parti aux États-Unis pour y trouver le bonheur. Il ne l’a trouvé que partiellement – mais y a tout de même laissé d’importantes traces.

Louis Chevrolet: l’histoire d’un succès à la fin tragique

Louis Chevrolet est né en 1878 à La Chaux-de-Fonds (canton de Neuchâtel). Il était le fils d’un horloger et a grandi dans un milieu modeste. Adolescent, il a travaillé comme mécanicien sur vélos dans la région française de Bourgogne, d’où il a déménagé à Paris. Là, il a appris le métier de mécanicien chez différents constructeurs automobiles.

Louis Chevrolet a fait carrière en tant que pilote de course au début du 20e siècle. Son nom est ensuite devenu une marque mondiale. Getty Images/Bettmann

Mais le jeune homme de 20 ans était déjà mû par le rêve américain et économisait pour la traversée de l’Atlantique. Après une étape à Montréal au Canada, Chevrolet arrive à New York en 1901, où il est embauché en 1902 par le constructeur automobile Fiat. Il se fait connaître trois ans plus tard, en établissant un record mondial lors d’une course d’essai pour Fiat.

«À partir de là, Chevrolet n’était plus seulement un mécanicien, mais aussi un pilote de course. Il a remporté des succès sur toutes sortes de circuits», raconte Helmut Stalder. Dans son livre sur les visionnaires suisses méconnus, il a également retracé la biographie de Chevrolet et affirme: «Chevrolet était alors la star de la scène des courses.»

L’homme d’affaires américain William Durant s’intéresse à Louis Chevrolet. Tous deux fondent en 1911 la «Chevrolet Motor Car Company» à Detroit, dans le Michigan.

Chevrolet lui-même a certes donné son nom à la marque automobile, mais n’en détenait que quelques actions. Cela lui coûta cher deux ans plus tard: après une dispute sur l’orientation de l’entreprise, Chevrolet se brouilla avec Durant, son partenaire. En 1913, il quitta l’entreprise. Dès lors, il ne vit plus rien de l’argent que les «Chevys» rapportaient.

Chevrolet s’essaya ensuite à d’autres projets et entreprises, mais sans grand succès. Et c’est ainsi qu’il revint chez Chevrolet dans les années 1930. «L’ironie de l’histoire, c’est qu’à partir de ce moment-là, il a travaillé comme simple mécanicien dans l’entreprise qui produisait des voitures sous son nom», explique Helmut Stalder. Plusieurs millions de «Chevys» étaient alors déjà sorties des chaînes de production.

Chevrolet est mort en 1941 à l’âge de 62 ans. Des millions de voitures portant son nom roulent encore aujourd’hui sur les routes américaines. La marque Chevrolet est présente dans près de 80 pays et fait partie des plus grandes marques automobiles du monde.

Guerres mondiales et crise économique

La vague d’émigration suisse vers les États-Unis prend fin au début du 20e siècle. Les deux guerres mondiales et la crise économique qui les a séparées en sont les principales responsables. Ce n’est qu’après que les Suisses sont à nouveau attirés en nombre par les États-Unis, notamment grâce au rêve américain. Depuis, le nombre d’émigrants vers les États-Unis s’est stabilisé, explique l’historien David Aragai. «On n’atteint plus la masse énorme du 19e siècle», dit-il.

Néanmoins, les émigrants suisses continuent de marquer les États-Unis de leur empreinte, surtout par le biais de leurs descendants, désormais nombreux. Il est toutefois difficile d’estimer le nombre d’Américaines et d’Américains ayant des ancêtres suisses. Nombreux sont ceux qui ne connaissent plus leurs ancêtres jusqu’au 18e siècle. De plus, il n’est pas rare que les documents les plus anciens confondent les ancêtres suisses et les ancêtres allemands, français ou italiens.

À Hollywood aussi, on trouve de nombreuses personnalités aux racines suisses. L'arrière-grand-père de l'actrice américaine Meryl Streep par exemple est originaire de Kerns (canton d'Obwald). Keystone/Sebastian Nogier L'actrice Renée Zellweger tient son nom de famille de son père Emil Erich, originaire d'Au (canton de Saint-Gall). Après la Seconde Guerre mondiale, il a émigré aux États-Unis. Keystone/Jordan Strauss La chanteuse et actrice Cyndi Lauper a connu un succès international avec des tubes comme « Girls Just Want to Have Fun » ou « Time After Time ». Ses albums se sont vendus à plus de 50 millions d'exemplaires. Son père est originaire d'Allemagne et de Suisse. Keystone/Michael Reynolds

Il est toutefois question d’environ 1,2 million d’Américaines et d’Américains ayant des racines suisses. Parmi eux, on trouve quelques célébrités, que ce soit dans la politique, le show-business ou le sport.

À cela s’ajoutent, aujourd’hui encore, de nouveaux Suisses qui s’en vont tenter leur chance aux États-Unis. L’année dernière, selon le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), près de 84’000 personnes avec un passeport suisse vivaient au «pays des possibilités illimitées». Et il est probable que l’un ou l’autre d’entre eux y laissera des traces durables.

David Aragai, historien David Aragai est historien, archiviste de district à Oberegg, dans le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieur, et collaborateur scientifique au musée de Heiden. Ces dernières années, il a travaillé sur plusieurs projets concernant l’émigration suisse vers l’Amérique du Nord et l’histoire transnationale de la Suisse. Il s’est par exemple penché sur l’histoire de la vie de Johannes Tobler, un conseiller communal de Rehetobel (canton d’Argovie) qui a émigré en Caroline du Sud en 1736 avec une centaine d’autres habitants du village.

