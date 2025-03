Ces pays dans lesquels aucun Suisse ne réside

Depuis 2003, aucun ressortissant suisse n'est plus enregistré à Tuvalu, un état insulaire du Pacifique. Keystone

Les Suisses sont présents aux quatre coins du globe, ou presque. Seuls cinq pays ne comptent aucun ressortissant helvétique, du moins officiellement. Tour d’horizon des dernières statistiques de la Cinquième Suisse.

Melanie Eichenberger



L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié vendredi les chiffres les plus récents sur la Cinquième Suisse. Ces données confirment la tendance de ces dernières années: de plus en plus de Suisses, toutes tranches d’âge confondues, vivent à l’étranger. Par rapport à 2023, la population des Suisses de l’étranger a augmenté de 13’300 personnes (+1,6%).

Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

À l’exception de 2017, le nombre de Suisses établis hors du pays n’a cessé de croître depuis 2002, passant de 598’000 à 826’700 en 2024. Avec une telle population, la diaspora helvétique serait, en théorie, le troisième plus grand canton du pays, juste derrière Vaud.

Alors les Suisses sont-ils un peuple d’émigrants? Les chiffres le confirment. Selon les dernières statistiquesLien externe de l’OFS, des citoyennes et citoyens suisses sont installés dans 192 des 197 pays recensés. Seules cinq nations ne comptent officiellement aucun ressortissant helvétique.

Les statistiques incluent les Suisses qui n’ont pas de domicile en Suisse et qui se sont inscrits au registre des Suisses de l’étranger auprès de la représentation diplomatique compétente, conformément à la loiLien externe. Cette catégorie englobe également les Suisses travaillant à l’étranger pour le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), tels que les diplomates et le personnel consulaire.

Un pays jamais adopté par la Cinquième Suisse

Depuis que l’OFS a commencé à compiler ces données, il y a 31 ans, un seul pays n’a jamais accueilli de ressortissant suisse: Nauru, un micro-État insulaire du Pacifique situé à 14’473 kilomètres de Berne, au nord-est de l’Australie.

Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

Avec seulement 21 kilomètres carrés, Nauru est le troisième plus petit pays du monde. Dans les années 1970, l’exploitation du phosphate avait fait de cette île peuplée aujourd’hui d’environ 12’000 habitants l’un des pays les plus riches de la planète. Mais les réserves de phosphate étant désormais épuisées, Nauru figure parmi les nations les plus pauvres. Le pays s’est aussi retrouvé sous les projecteurs pour avoir accueilli un camp de réfugiés financé par l’Australie et pour afficher l’un des taux de diabète les plus élevés au monde.

Un exode durable

Depuis 2003, aucun Suisse ne réside sur Tuvalu, un autre État insulaire du Pacifique comptant à peine 10’000 habitants. Entre 1995 et 2002, un seul citoyen suisse y avait élu domicile.

Le Turkménistan, pays isolé et riche en énergie d’Asie centrale, a inauguré en 2015 une statue du président recouverte de feuille d’or. Depuis 2016, aucun ressortissant suisse n’y est plus enregistré. AP Photo/Alexander Vershinin

En Asie centrale, le Turkménistan ne recense plus de ressortissants helvétiques depuis 2016. Bordée par la mer Caspienne, l’Iran, l’Afghanistan, l’Ouzbékistan et le Kazakhstan, cette république autoritaire est connue pour ses importantes réserves de gaz naturel. En 2010, huit citoyens suisses y étaient encore enregistrés. La Direction du développement et de la coopération (DDC) n’y a jamais ouvert de bureau.

L’effet de la pandémie

Jusqu’en 2020, quelques rares Suisses étaient enregistrés sur les îles Marshall et à Palau, deux États insulaires du Pacifique, ainsi qu’en Corée du Nord.

Sur les îles Marshall, situées entre Hawaï et les Philippines, un ou deux ressortissants suisses étaient régulièrement enregistrés jusqu’en 2020. Depuis 2021, plus aucun citoyen helvétique n’y est retourné.

À Palau, trois Suisses étaient encore présents fin 2020 avant de se désinscrire. L’une d’elles, la biologiste marine Vanessa Jaiteh, a raconté à SWI swissinfo.ch son périple: «Après une ‘fuite’ due au Covid, d’abord depuis l’Australie, puis depuis le Ghana, nous sommes désormais installés en Suisse». Elle nous a répondu depuis Palau, où elle était en vacances: «Nous voulions montrer à nos enfants leur premier chez-eux». Mais le reste du temps, elle vit désormais dans l’Oberland bernois, avec vue sur le lac de Thoune.

Depuis 2023, un nouveau ressortissant suisse est enregistré à Palau. Vanessa Jaiteh ignore de qui il s’agit: «Aucun de mes amis sur place ne m’a parlé d’un autre Suisse vivant ici».

Le retrait de la DDC de Corée du Nord

En Corée du Nord, plus aucun Suisse ne figure dans les statistiques de la Cinquième Suisse depuis 2022. Pourtant, des citoyens helvétiques y ont toujours été recensés depuis le début du relevé des données.

La Suisse s’était engagéeLien externe en Corée du Nord dès 1995, notamment à travers la DDC, qui y a mené des actions humanitaires en réponse à la famine des années 1990. Parmi les projets, Berne fournissait du lait en poudre au Programme alimentaire mondial des Nations unies.

Mais après la fermeture du bureau de coopération de la DDC à Pyongyang, tous les ressortissants ont quitté la Corée du Nord. La Suisse a suspendu ses projets dans le pays après que ce dernier a fermé ses frontières en raison de la pandémie. Depuis mars 2020, l’entrée dans le pays est de toute façon interdite. «La suite des activités de la Suisse en Corée du Nord sera décidée une fois que les collaborateurs de la DDC seront à nouveau autorisés à entrer dans le pays», écrit la DDC sur son site Internet.

Un Suisse, une île

L’examen des statistiques de la Cinquième Suisse révèle parfois des cas singuliers. Ainsi, un seul Suisse est officiellement enregistré aux États fédérés de Micronésie.

Son histoire est bien connue: Fredy Gull, 79 ans, vit depuis plus de vingt ans sur l’île de Yap, l’un des quatre États de la Micronésie. Selon le Tages-AnzeigerLien externe, il y brasse de la bière pour les touristes. Et malgré les 12’951 kilomètres qui le séparent de la Suisse, il reste parfaitement informé sur son pays natal.

Texte relu et vérifié par Balz Rigendinger, traduit de l’allemand à l’aide de ChatGPT/dbu