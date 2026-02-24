Cette mention sur le passeport des Suisses de l’étranger peut poser des problèmes
De retour en Suisse, un expatrié s’est heurté à des difficultés dans ses démarches auprès de banques et d’assurances maladie. Une Suissesse installée aux États-Unis évoque des mésaventures similaires. En cause: l’indication «DFAE Berne» sur leur passeport.
«Bonjour la communauté, je rencontre des difficultés avec mon passeport délivré par le consulat de Suisse en Tanzanie.» Cette bouteille à la mer a été lancée par Christian Kälin sur SwissCommunity, la plateforme de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE).
De retour en Suisse après un séjour de 6 ans entre la Tanzanie, le Kenya et le Nigeria, le Schwytzois d’origine ne parvenait pas à ouvrir de compte bancaire en ligne ni à souscrire d’assurance maladie.
Tournée des banques
Christian Kälin (58 ans) s’est installé dans le canton de Genève au début du mois de décembre 2025. Il est allé se déclarer auprès du service compétent, l’Office cantonal de la population et des migrations.
UBS ayant fermé son compte lorsqu’il vivait encore à l’étranger, il a entrepris des démarches pour retrouver une banque.
«À la Banca dello Stato (Banque cantonale tessinoise), j’ai signé huit documents en ligne, puis plus rien. On m’a dit qu’on me rappellerait, mais cela n’a jamais été le cas. Pareil chez Yuh: toutes les étapes étaient au vert, pourtant rien n’a bougé», explique le Suisse.
Il s’est alors rendu en personne dans une agence de la Banque cantonale genevoise (BCGE). Interpellé par la mention «DFAE Berne» en tant qu’autorité de délivrance, le collaborateur qui l’a reçu a fait appel à son supérieur. «Ce dernier m’a dit qu’avec un tel passeport, je n’obtiendrais pas de compte chez eux, que je devais d’abord le faire valider par le canton», déclare Christian Kälin.
Pas de différence
Sur les cinq banques cantonales que Swissinfo a contactées, toutes assurent être informées de l’existence de documents d’identité sur lesquels figure «DFAE Berne» et certifient les traiter de manière égale à ceux émis par une autorité cantonale.
Seule la Banque cantonale de Genève précise: «La BCGE reconnaît que ces passeports sont équivalents, mais qu’un passeport délivré par le DFAE peut soulever d’autres questions, par exemple sur le domicile fiscal de son détenteur».
Dans le cas spécifique de Christian Kälin, le porte-parole adjoint de la banque, Grégory Jaquet, indique que la BCGE est favorable à la fourniture de services bancaires pour les Suisses de l’étranger. «La banque se réserve toutefois le droit de ne pas conclure de relation d’affaires», ajoute-t-il.
Finalement, Christian Kälin a essayé d’ouvrir, en ligne, un compte à PostFinance. La procédure n’aboutissant pas non plus, il s’est présenté en personne à un guichet: «Dix minutes plus tard, tout était réglé!»
«DFAE Berne»
Depuis 2003, les passeports des Suisses qui vivent à l’étranger portent la mention «DFAE Berne» lorsqu’ils ont été renouvelés par une représentation suisse.
À titre de comparaison, le nom de la ville et du canton, par exemple Genève GE, figurent généralement sur les papiers d’identité des ressortissantes et ressortissants domiciliés en Suisse.
Cette indication particulière a également joué des tours à S.* aux États-Unis. Alors qu’elle y avait fait refaire son passeport dans un consulat, elle a dû fournir le nouveau document d’identité à son banquier lors d’une opération. «Il a levé un sourcil et m’a demandé ce que signifiait ‘DFAE’, et pourquoi il n’était pas écrit Fribourg, comme sur l’ancien», indique S.
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dit ne pas avoir connaissance de ces difficultés et qu’aucun cas problématique ne lui a été signalé. En 2025, 59’529 passeports et 48’239 cartes d’identité helvétiques ont été délivrés à l’étranger.
Pour les autorités suisses, le fait de ne fournir aucune indication sur la représentation ayant enregistré la demande de passeport agit comme mesure de protection des données et de la personnalité, afin d’«éviter toute conclusion quant à l’origine religieuse ou ethnique» de la personne. «À titre d’exemple, le fait qu’un passeport ait été délivré dans un pays donné pourrait compliquer des déplacements vers certains autres pays», indique Mélanie Gugelmann, porte-parole du DFAE.
C’est d’ailleurs à une douane que S. a dû une nouvelle fois justifier la mention «DFAE Berne»: «L’an dernier, à Abu Dhabi, l’officier de contrôle des passeports s’est étonné du fait que mon lieu d’origine – Fribourg – diffère du lieu d’obtention».
«Dans les deux cas, il s’agit d’un manque de connaissance de la part des personnes à qui j’ai eu affaire. Il n’empêche. Au moment où il faudra renouveler mon passeport, je le ferai en Suisse», déclare la Suissesse.
Pas de problème systémique connu
Selon son nouveau directeur, Daniel Hunziker, l’OSE n’a jusqu’ici pas eu vent de problèmes récurrents, «sinon nous agirions immédiatement».
Noel Frei, délégué au Conseil des Suisses de l’étranger (aussi appelé «Parlement de la Cinquième Suisse»), qui a lui-même longtemps vécu en Éthiopie et y a fait établir son passeport, a immédiatement réagi au message de Christian Kälin sur SwissCommunity.
«Personnellement, je n’ai jamais rencontré de difficultés de ce genre. Mais si plusieurs Suisses rapportaient des incidents similaires, le Conseil devrait traiter le sujet urgemment. Un document officiel est un document officiel», déclare-t-il.
Obstacle aussi avec les assurances maladie?
Christian Kälin estime que la mention «DFAE Berne» a aussi posé des problèmes lorsqu’il a souhaité souscrire une assurance maladie à son retour en Suisse. Toute personne domiciliée en Suisse est en effet tenue de s’assurer à l’assurance obligatoire (LAMal) dans les trois mois suivant son arrivée.
Le Schwytzois a d’abord engagé des démarches en ligne auprès d’Helsana. Sans nouvelle, il s’est alors adressé à Assura.
Quelques jours plus tard, il a reçu un courrier lui demandant de fournir «la carte de légitimation établie par le DFAE afin de pouvoir [se] déterminer quant à la demande d’affiliation». La carte de légitimationLien externe est un document généralement réservé aux personnes bénéficiant d’un statut diplomatique ou assimilé en Suisse.
Contactée par Swissinfo, la responsable de la communication d’Assura, Karin Devalte, précise que «la nationalité ou le passeport n’ont aucune incidence sur le processus d’affiliation. C’est le domicile en Suisse de la personne qui est pris en considération».
Après analyse du cas particulier de Christian Kälin, Assura reconnaît une confusion en raison de la mention «DFAE Berne» sur le passeport: «Notre demande de carte de légitimation n’avait pas lieu d’être, Monsieur Kälin n’ayant pas de statut diplomatique».
Ce dernier s’est finalement rendu en personne dans une agence Helsana et a pu souscrire une assurance avec effet rétroactif à la date de son arrivée en Suisse. Parla suite, il a également reçu un accord d’affiliation de la part d’Assura.
«Citoyen de seconde zone»
Christian Kälin retient une chose de ses mésaventures: «Il vaut mieux effectuer les démarches en personne». Les difficultés qu’il a rencontrées lui ont donné le sentiment d’être traité comme un «citoyen de seconde zone» à cause de son passeport délivré par une représentation suisse à l’étranger.
En outre, «sans compte bancaire, j’ai dû demander de l’argent liquide à ma famille» –une situation qui l’a mis mal à l’aise, ajoute-t-il.
>> Les Suisses de l’étranger témoignent des obstacles au renouvellement de leurs papiers d’identité:
Plus
Pourquoi renouveler son passeport suisse à l’étranger ne va pas toujours de soi
Relu et vérifié par Samuel Jaberg
* Nom connu de la rédaction
