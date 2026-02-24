Cette mention sur le passeport des Suisses de l’étranger peut poser des problèmes

Une Suissesse de l'étranger a déjà dû expliquer la mention "DFAE Berne" lors d'un passage en douane. Keystone / Ennio Leanza

De retour en Suisse, un expatrié s’est heurté à des difficultés dans ses démarches auprès de banques et d’assurances maladie. Une Suissesse installée aux États-Unis évoque des mésaventures similaires. En cause: l’indication «DFAE Berne» sur leur passeport.

8 minutes

Emilie Ridard Émigration, retour en Suisse, famille, scolarisation, retraites, banques, assurances... je m'intéresse aux Suisses qui vivent à l'étranger et les informe sur les sujets qui les occupent et les préoccupent au quotidien ou plus largement. Passionnée par les langues et les cultures, mon parcours professionnel a fait un petit détour par le marketing et l'assistanat avant de croiser la route du journalisme, à un poste qui me permet, de surcroît, de converser avec le monde entier.

«Bonjour la communauté, je rencontre des difficultés avec mon passeport délivré par le consulat de Suisse en Tanzanie.» Cette bouteille à la mer a été lancée par Christian Kälin sur SwissCommunity, la plateforme de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE).

De retour en Suisse après un séjour de 6 ans entre la Tanzanie, le Kenya et le Nigeria, le Schwytzois d’origine ne parvenait pas à ouvrir de compte bancaire en ligne ni à souscrire d’assurance maladie.

Tournée des banques

Christian Kälin (58 ans) s’est installé dans le canton de Genève au début du mois de décembre 2025. Il est allé se déclarer auprès du service compétent, l’Office cantonal de la population et des migrations.

Christian Kälin est désormais domicilié dans le canton de Genève. courtoisie

UBS ayant fermé son compte lorsqu’il vivait encore à l’étranger, il a entrepris des démarches pour retrouver une banque.

«À la Banca dello Stato (Banque cantonale tessinoise), j’ai signé huit documents en ligne, puis plus rien. On m’a dit qu’on me rappellerait, mais cela n’a jamais été le cas. Pareil chez Yuh: toutes les étapes étaient au vert, pourtant rien n’a bougé», explique le Suisse.

Il s’est alors rendu en personne dans une agence de la Banque cantonale genevoise (BCGE). Interpellé par la mention «DFAE Berne» en tant qu’autorité de délivrance, le collaborateur qui l’a reçu a fait appel à son supérieur. «Ce dernier m’a dit qu’avec un tel passeport, je n’obtiendrais pas de compte chez eux, que je devais d’abord le faire valider par le canton», déclare Christian Kälin.

Pas de différence

Sur les cinq banques cantonales que Swissinfo a contactées, toutes assurent être informées de l’existence de documents d’identité sur lesquels figure «DFAE Berne» et certifient les traiter de manière égale à ceux émis par une autorité cantonale.

Seule la Banque cantonale de Genève précise: «La BCGE reconnaît que ces passeports sont équivalents, mais qu’un passeport délivré par le DFAE peut soulever d’autres questions, par exemple sur le domicile fiscal de son détenteur».

Dans le cas spécifique de Christian Kälin, le porte-parole adjoint de la banque, Grégory Jaquet, indique que la BCGE est favorable à la fourniture de services bancaires pour les Suisses de l’étranger. «La banque se réserve toutefois le droit de ne pas conclure de relation d’affaires», ajoute-t-il.

Finalement, Christian Kälin a essayé d’ouvrir, en ligne, un compte à PostFinance. La procédure n’aboutissant pas non plus, il s’est présenté en personne à un guichet: «Dix minutes plus tard, tout était réglé!»

«DFAE Berne»

Depuis 2003, les passeports des Suisses qui vivent à l’étranger portent la mention «DFAE Berne» lorsqu’ils ont été renouvelés par une représentation suisse.

>> Découvrez pourquoi certains Suisses de l’étranger rencontrent des difficultés à renouveler leur passeport:

Plus

Plus Cinquième Suisse Renouveler son passeport, une gageure pour certains Suisses de l’étranger Ce contenu a été publié sur Problèmes de santé, éloignement, frais liés au déplacement: renouveler son passeport helvétique à l’étranger peut coûter cher et peu de solutions existent. lire plus Renouveler son passeport, une gageure pour certains Suisses de l’étranger

À titre de comparaison, le nom de la ville et du canton, par exemple Genève GE, figurent généralement sur les papiers d’identité des ressortissantes et ressortissants domiciliés en Suisse.

Cette indication particulière a également joué des tours à S.* aux États-Unis. Alors qu’elle y avait fait refaire son passeport dans un consulat, elle a dû fournir le nouveau document d’identité à son banquier lors d’une opération. «Il a levé un sourcil et m’a demandé ce que signifiait ‘DFAE’, et pourquoi il n’était pas écrit Fribourg, comme sur l’ancien», indique S.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dit ne pas avoir connaissance de ces difficultés et qu’aucun cas problématique ne lui a été signalé. En 2025, 59’529 passeports et 48’239 cartes d’identité helvétiques ont été délivrés à l’étranger.

Pour les autorités suisses, le fait de ne fournir aucune indication sur la représentation ayant enregistré la demande de passeport agit comme mesure de protection des données et de la personnalité, afin d’«éviter toute conclusion quant à l’origine religieuse ou ethnique» de la personne. «À titre d’exemple, le fait qu’un passeport ait été délivré dans un pays donné pourrait compliquer des déplacements vers certains autres pays», indique Mélanie Gugelmann, porte-parole du DFAE.

Christian Kälin a fait renouveler son passeport au consulat suisse de Tanzanie. courtoisie

C’est d’ailleurs à une douane que S. a dû une nouvelle fois justifier la mention «DFAE Berne»: «L’an dernier, à Abu Dhabi, l’officier de contrôle des passeports s’est étonné du fait que mon lieu d’origine – Fribourg – diffère du lieu d’obtention».

«Dans les deux cas, il s’agit d’un manque de connaissance de la part des personnes à qui j’ai eu affaire. Il n’empêche. Au moment où il faudra renouveler mon passeport, je le ferai en Suisse», déclare la Suissesse.

Pas de problème systémique connu

Selon son nouveau directeur, Daniel Hunziker, l’OSE n’a jusqu’ici pas eu vent de problèmes récurrents, «sinon nous agirions immédiatement».

Noel Frei, délégué au Conseil des Suisses de l’étranger (aussi appelé «Parlement de la Cinquième Suisse»), qui a lui-même longtemps vécu en Éthiopie et y a fait établir son passeport, a immédiatement réagi au message de Christian Kälin sur SwissCommunity.

«Personnellement, je n’ai jamais rencontré de difficultés de ce genre. Mais si plusieurs Suisses rapportaient des incidents similaires, le Conseil devrait traiter le sujet urgemment. Un document officiel est un document officiel», déclare-t-il.

>> Avez-vous vécu des mésaventures en raison de la mention «DFAE Berne» sur votre passeport?

Plus Discussion Modéré par: Emilie Ridard La mention «DFAE Berne» sur votre passeport vous a-t-elle déjà occasionné des problèmes? Des Suisses à l’étranger font état de difficultés dans leurs démarches administratives, en Suisse et à l’étranger. Dîtes-nous si vous avez vécu semblable expérience. Participez à la discussion Voir la discussion

Obstacle aussi avec les assurances maladie?

Christian Kälin estime que la mention «DFAE Berne» a aussi posé des problèmes lorsqu’il a souhaité souscrire une assurance maladie à son retour en Suisse. Toute personne domiciliée en Suisse est en effet tenue de s’assurer à l’assurance obligatoire (LAMal) dans les trois mois suivant son arrivée.

Le Schwytzois a d’abord engagé des démarches en ligne auprès d’Helsana. Sans nouvelle, il s’est alors adressé à Assura.

Quelques jours plus tard, il a reçu un courrier lui demandant de fournir «la carte de légitimation établie par le DFAE afin de pouvoir [se] déterminer quant à la demande d’affiliation». La carte de légitimationLien externe est un document généralement réservé aux personnes bénéficiant d’un statut diplomatique ou assimilé en Suisse.

Contactée par Swissinfo, la responsable de la communication d’Assura, Karin Devalte, précise que «la nationalité ou le passeport n’ont aucune incidence sur le processus d’affiliation. C’est le domicile en Suisse de la personne qui est pris en considération».

Après analyse du cas particulier de Christian Kälin, Assura reconnaît une confusion en raison de la mention «DFAE Berne» sur le passeport: «Notre demande de carte de légitimation n’avait pas lieu d’être, Monsieur Kälin n’ayant pas de statut diplomatique».

Ce dernier s’est finalement rendu en personne dans une agence Helsana et a pu souscrire une assurance avec effet rétroactif à la date de son arrivée en Suisse. Parla suite, il a également reçu un accord d’affiliation de la part d’Assura.

«Citoyen de seconde zone»

Christian Kälin retient une chose de ses mésaventures: «Il vaut mieux effectuer les démarches en personne». Les difficultés qu’il a rencontrées lui ont donné le sentiment d’être traité comme un «citoyen de seconde zone» à cause de son passeport délivré par une représentation suisse à l’étranger.

En outre, «sans compte bancaire, j’ai dû demander de l’argent liquide à ma famille» –une situation qui l’a mis mal à l’aise, ajoute-t-il.

>> Les Suisses de l’étranger témoignent des obstacles au renouvellement de leurs papiers d’identité:

Plus

Plus Cinquième Suisse Pourquoi renouveler son passeport suisse à l’étranger ne va pas toujours de soi Ce contenu a été publié sur Pour certains Suisses de l’étranger, l’éloignement des représentations diplomatiques a pour conséquence de rendre difficile le renouvellement de leurs papiers d’identité. Témoignages de la diaspora. lire plus Pourquoi renouveler son passeport suisse à l’étranger ne va pas toujours de soi

Relu et vérifié par Samuel Jaberg

* Nom connu de la rédaction

Les plus lus

Cinquième Suisse Les plus discutés

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative