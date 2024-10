Chalets des guides de montagne suisses au Canada: «Un rêve est devenu réalité»

Ilona Spaar et Johann Roduit ont investi beaucoup de temps et de cœur dans le sauvetage de l'Edelweiss Village. swissinfo.ch

Les deux Suisses de l'étranger Ilona Spaar et Johann Roduit ont réussi. Il y a quelques semaines, les chalets des guides de montagne suisses dans les montagnes Rocheuses, menacés de démolition, ont été sortis de leur sommeil. Il y a 125 ans, les guides de montagne suisses arrivaient au Canada. À l'occasion de cet anniversaire, les sauveteurs reviennent sur leur parcours.

5 minutes

Ilona Spaar, et Johann Roduit, tous deux Suisses de l’étranger, ont lutté côte à côte pour préserver les anciennes maisons des guides de montagne suisses dans les Rocheuses.

Ces guides ont été engagés vers 1900 par la compagnie ferroviaire canadienne Canadian Pacific Railway pour conduire les touristes sur les nombreux sommets des Rocheuses.

Plus

Plus Un village suisse à vendre dans les Rocheuses Ce contenu a été publié sur Un patrimoine commun au Canada et à la Suisse est en péril dans les Rocheuses. lire plus Un village suisse à vendre dans les Rocheuses

Il y a trois ans, le village Edelweiss a été mis en vente. La possible disparition de ces vestiges suisses a touché de nombreuses personnes au Canada. Et le sort des chalets a également ému la communauté internationale.

Il y a environ un an, un acheteur a été trouvé pour les six maisons en bois. Depuis quelques semaines, les touristes peuvent désormais passer la nuit dans ces monuments historiques.

La rénovation et le sauvetage du village ont été fêtés à l’occasion du 125e anniversaire des guides de montagne suisses au Canada. SWI swissinfo.ch s’est entretenu avec les deux sauveteurs.

SWI swissinfo.ch: Il y a trois ans, les chalets des guides de montagne suisses étaient à vendre. Aujourd’hui, nous sommes assis sur la terrasse du chalet Hermann. Vous avez même dormi dans la maison d’Edward et Walter Feuz. Que signifie cette journée pour vous?

Ilona Spaar: Un rêve est devenu réalité. Il y a trois ans, Johann Roduit et moi avons réalisé que nous devions faire quelque chose pour sauver les chalets. C’était notre vision que l’histoire des guides de montagne suisses et ces chalets ne se perdent pas et aussi que les maisons soient accessibles au public. C’est tout simplement fantastique et très émouvant d’y être parvenu avec notre association.

Johann Roduit: C’est vraiment incroyable ce qui s’est passé ici au cours des trois dernières années. Et c’est la confirmation que peu de gens peuvent faire la différence. Même si les obstacles ont été nombreux. Cela donne du courage.

Le chalet de la famille Haesler Jr., construit en 1911. swissinfo.ch

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans les chalets rénovés?

JR: Le fait que tous les chalets soient encore là et que l’histoire puisse se perpétuer. Car la préservation du patrimoine culturel n’est pas aussi bien ancrée au Canada qu’en Suisse. Le fait qu’ils soient ouverts au public est également important pour nous.

IS: Ce qui ressort à mes yeux, c’est que des traces de l’histoire ont été conservées et qu’elles ont été mélangées à un design contemporain. Pour moi, ce n’est pas une contradiction.

Le logo du 125e anniversaire. Swiss Edelweiss Foundation

Quels ont été les plus grands défis de ces trois dernières années?

JR: Combiner le financement de l’héritage culturel avec l’intérêt économique et le tourisme est un grand défi. Car dans la réalité, un projet qui n’est pas économiquement rentable n’est pas non plus un objet d’investissement attractif.

Et quelle a été la plus grande motivation?

IS: L’histoire de ces maisons et ce qu’elles représentent. J’ai fait la connaissance des descendantes et descendants directs des guides de montagne lorsque j’ai écrit mon livre «Swiss Guides». Ces personnes ne sont plus parmi nous et je me sentais responsable de la survie de ce monument.

JR: Je ne pouvais pas croire que le patrimoine culturel puisse être vendu comme ça et ainsi disparaître. Il était important pour moi que l’on prenne conscience de l’importance de ces traces laissées par la Suisse au Canada.

Qu’est-ce qui vous a donné l’idée de célébrer cet anniversaire maintenant? Avez-vous profité du sauvetage des chalets pour organiser l’événement 125 ans des guides de montagne suisses?

IS: Nous voulions organiser quelque chose d’une manière ou d’une autre. 125 ans, c’est un anniversaire important. Mais c’est une circonstance heureuse que nous puissions fêter les deux aujourd’hui.

Maintenant que les chalets sont sauvés, l’association «Swiss Edelweiss Foundation» est-elle encore nécessaire?

JR: Le premier chapitre est écrit. Nous voulons maintenant entamer le suivant. Car il y a encore beaucoup à faire. Par exemple, faire prendre conscience de la valeur historique ou organiser la conservation des objets historiques des chalets qui ont été offerts à l’association.

IS: Nous allons nous réunir avec les membres de l’association pour entamer la prochaine phase. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail.

Traduit de l’allemand par Emilie Ridard

Plus

Plus Tout sur les Suisses de l’étranger Portraits, politique et analyses: abonnez-vous aux conributions les plus pertinentes sur la Cinquième Suisse. lire plus Tout sur les Suisses de l’étranger