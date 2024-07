Cinquième Suisse: exercer sa citoyenneté, un défi pour la diaspora

Exercer sa citoyenneté depuis la « Cinquième Suisse », un défi pour la diaspora. Keystone/Gian Ehrenzeller

Le 100e Congrès des Suisses de l'étranger se tient à Lucerne du 11 au 13 juillet 2024. L'Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) y anime une réflexion concernant la diaspora helvète en pleine croissance et le rôle des nouvelles technologies dans l'amélioration de la participation de cette «Cinquième Suisse» à notre démocratie. Et vous, qu'en pensez-vous? Les Suisses de l'étranger devraient-ils avoir plus d'influence politique? Venez en débattre avec dialogue, une offre de la SSR.

Le Congrès des Suisses de l’étranger a lieu cette année à Lucerne du 11 au 13 juillet. C’est la 100e fois que les Suisses de l’étranger se réunissent ainsi en Suisse.

La première Journée des Suisses de l’étranger a eu lieu en avril 1918. Ce fut le début du congrès annuel qui existe encore aujourd’hui – dont six éditions ont été annulées (notamment durant la Seconde Guerre mondiale ou la pandémie de Covid).

Ce rendez-vous est social et politique à la fois. Il permet à la diaspora d’échanger des expériences et de nouer des contacts. Il lui offre aussi l’occasion de faire connaître ses intérêts spécifiques à la Suisse «officielle», via notamment le Conseil des Suisses de l’étranger – une sorte de Parlement de la diaspora – qui tient traditionnellement l’une de ses deux réunions annuelles dans le cadre du congrès.

Le vote électronique pour une meilleure intégration politique

Depuis 1977, les Suisses de l’étranger ont le droit de vote. En 1992, le vote par correspondance parachève, en tous les cas sur le papier, la réintégration de cette population «émigrante» au corps politique national.

Mais plus récemment, la question du vote électronique a été posée sur la table, le vote par correspondance restant parfois compliqué en raison de retards postaux.

Aux élections fédérales du 22 octobre 2023, trois cantons ont ainsi déjà mis à disposition de leurs ressortissants cette méthode électronique de scrutin: Bâle-Ville, Saint-Gall et Thurgovie.

Approfondir les relations entre la diaspora et la démocratie

Cette voie prise par les trois cantons alémaniques vise à approfondir les relations politiques entre la diaspora helvète et la démocratie suisse, augmentant l’influence politique potentielle des Suissesses et Suisses de l’étranger.

Car au-delà du vote électronique, la communauté souhaite que les autorités suisses fassent davantage d’efforts pour promouvoir la participation, comme l’expliquait déjà dans un article de 2023 le journaliste de SWI swissinfo.ch Balz Rigendinger.

Un électorat non négligeable…

La population des Suissesses et Suisses de l’étranger est de plus en plus importante. Fin 2023, 813’400 Helvètes vivaient en dehors des frontières nationales, soit 1,7% de plus que l’année précédente, explique en détail la journaliste Katy Romy dans un article de SWI swissinfo.ch.

La diaspora représente ainsi quelque 11% de la population suisse. Près de deux tiers des Suisses expatriés sont établis en Europe: France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Espagne.

Kai Reusser / swissinfo.ch

… et une population à protéger

Et si les Suisses de l’étranger représentent des centaines de milliers de citoyennes et citoyens, ils représentent aussi des besoins très spécifiques, comme les quelque 6000 retraités helvètes qui se sont expatriés en Thaïlande.

Sans la participation au système suisse, la diaspora est moins politiquement soutenue par Berne à travers le monde, d’où le désir, porté notamment par l’Organisation des Suisses de l’étranger, de relier le destin des expatriés à la Confédération.

