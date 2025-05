« Comment ça va, la Suisse? »: participez à notre grand sondage national

Dans le cadre d'un grand sondage national, la SSR souhaite savoir ce qui vous préoccupe dans votre vie quotidienne et ce que vous pensez des grands thèmes de l'actualité. Participez à notre enquête en répondant anonymement à quelques questions.

Nous aimerions à nouveau savoir, pour la troisième édition de notre grand sondage nationalLien externe, ce qui vous préoccupe dans votre quotidien, ce que vous pensez des grandes questions de notre époque et comment vous envisagez l’avenir, aujourd’hui, en 2025. L’objectif: obtenir une image aussi précise que possible de l’état d’esprit actuel des habitantes et habitants du pays et des Suissesses et Suisses de l’étranger.

Participez à la 3e vague de notre grand sondage national en cliquant sur cette image:

L’enquête d’opinion se déroulera jusqu’au 8 juin. Elle est réalisée en collaboration avec l’institut de recherche gfs.bern, sur mandat de la SSR. La participation à l’enquête est anonyme. Vos réponses seront traitées de manière confidentielle.