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Cinquième Suisse

Créer son entreprise à l’étranger: les conseils d’un Suisse en Grande-Bretagne

Nous avons posé trois questions à des entrepreneurs suisses installés à l'étranger: qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans le processus de création d'entreprise? Quels conseils donneriez-vous à d'autres Suisses qui souhaitent se lancer à leur compte à l'étranger? Et enfin: où vous voyez-vous dans cinq ans?

Ce contenu a été publié sur
1 minute

Je suis une journaliste vidéo expérimentée, passionnée par l'idée de rendre des sujets complexes accessibles et attrayants grâce à des récits multimédias convaincants. Axée sur les questions sociales et environnementales, je produis divers formats vidéo sur un large éventail de sujets, en me spécialisant dans les vidéos explicatives percutantes avec des graphiques de mouvement et des animations en stop-motion. Au cours de mes études en cinéma, littérature anglaise et journalisme, j'ai acquis de l'expérience à la radio, à la télévision et dans la presse écrite à travers la Suisse. Après avoir travaillé avec l'équipe image et son du Festival du film de Locarno, j'ai rejoint SWI swissinfo.ch en 2018 pour réaliser des reportages locaux et internationaux.

Je fais des traductions et soutiens la rédaction Suisses de l'étranger. Titulaire d'une formation en relations internationales et communication, je travaille aujourd'hui pour SWI swissinfo.ch.

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