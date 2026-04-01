Dans ces pays, le nombre de Suisses de l’étranger diminue

Bien que le nombre de Suisses de l'étranger augmente presque partout, il diminue dans certains pays. Keystone / Steffen Schmidt

Alors que, globalement, la diaspora helvétique a continué de croître en 2025, on observe des baisses marquées du nombre de Suisses résidant dans plusieurs pays.

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Emilie Ridard Émigration, retour en Suisse, famille, scolarisation, retraites, banques, assurances... je m'intéresse aux Suisses qui vivent à l'étranger et les informe sur les sujets qui les occupent et les préoccupent au quotidien ou plus largement. Passionnée par les langues et les cultures, mon parcours professionnel a fait un petit détour par le marketing et l'assistanat avant de croiser la route du journalisme, à un poste qui me permet, de surcroît, de converser avec le monde entier. Melanie Eichenberger Dans mon travail, je me concentre sur des sujets pertinents pour les Suisses de l'étranger, des développements politiques en Suisse et leur impact sur la diaspora aux questions sociales, économiques et culturelles. Avant de rejoindre SWI swissinfo.ch, j'ai travaillé comme journaliste locale pour l'Aargauer Zeitung. Je suis titulaire d'un bachelor en communication multilingue et, typiquement suisse, j'ai effectué un apprentissage d'employée de commerce. Autres langues: 2 FR original Deutsch de In diesen Ländern schrumpft die Schweizer Diaspora lire plus In diesen Ländern schrumpft die Schweizer Diaspora

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Le nombre de Suisses et Suissesses établis à l’étranger augmente chaque année. Seule l’année 2020, marquée par la pandémie de Covid-19, a fait exception au cours des trente dernières années. Depuis, l’émigration a repris de la vigueur et, fin 2025, la diaspora suisse comptait environ 840’000 personnes.

En chiffres absolus, la France occupe la première place et enregistre 1833 Suisses de plus sur son territoire par rapport à l’année précédente. Viennent ensuite les États-Unis (+1198 personnes), l’Allemagne (+1108), l’Espagne (+856) et le Portugal (+643).

Malgré la détérioration de la situation sécuritaire dans la région depuis octobre 2023 et la guerre des douze jours à l’été 2025, Israël se classe sixième des pays où la communauté suisse a le plus fortement augmenté en 2025 (+615).

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Pourtant, dans certains pays, la communauté des Suisses de l’étranger diminue. En nombres absolus, les baisses peuvent sembler peu importantes, mais elles sont significatives en pourcentage au sein des petites communautés.

Quels pays enregistrent les baisses les plus marquées? Nous avons examiné les chiffresLien externe.

Le Mexique en perte de vitesse

Entre 2020 et 2024, le nombre de Suisses vivant au Mexique a augmenté de manière régulière. L’année 2025 marque une césure, puisque le pays compte désormais 66 Helvètes de moins – la perte la plus importante en chiffres absolus.

Depuis plusieurs mois, la situation sécuritaire au Mexique est tendue, notamment en raison d’opérations militaires contre des cartels de la drogue et de violences sporadiques dans plusieurs États.

Singapour est le deuxième pays à connaître une chute importante du nombre de ressortissantes et ressortissants suisses, avec 58 personnes en moins. Alors que le petit État d’Asie du Sud-Est comptait 3292 résidents suisses en 2015, leur nombre a continuellement baissé depuis, pour atteindre 2441 en 2025.

Les décès influent sur les résultats Avec 1,4%, la hausse du nombre de Suisses de l’étranger en 2025 a été légèrement inférieure à celle de 2024 (+1,6%). Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), cela s’explique notamment par l’amélioration du système d’annonce des décès de Suisses dans certains pays depuis le 1er janvier 2025, dont l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la France, la Croatie, le Danemark et la Belgique. Ainsi, près de 1300 personnes décédées ont été retirées des statistiques – soit presque deux fois plus qu’en 2024 (680). L’OFS souligne que la qualité des chiffres dépend fortement des annonces des consulats et que des décès non signalés peuvent influer sur les résultats.

Plusieurs pays d’Afrique sont également de plus en plus délaissés par les Helvètes. Parmi les plus concernés figurent notamment l’Afrique du Sud (-42 personnes), la Tunisie (-24) et l’Ouganda (-22).

Effondrement à Cuba et Haïti

En 2025, Cuba et Haiti ont perdu respectivement 21 et 20 résidentes et résidents suisses.

Cuba a vu le nombre de Suisses présents sur son territoire passer de 312 en 2018 à 191 en 2025, soit 121 personnes en moins en huit ans (-39%). Depuis plusieurs années, le pays des Caraïbes fait face à une crise économique et sociale croissante, renforcée par l’embargo américain.

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La situation est encore plus préoccupante à Haïti. Sur les 67 Suisses qui y vivaient encore en 2024, il n’en restait plus que 47 en 2025, soit près de 30% de moins. Autant en chiffres absolus qu’en pourcentage, Haïti fait partie des pays qui ont connu la plus forte baisse de résidents suisses enregistrés. Entre 2016 et 2025, leur nombre y a fondu de deux tiers, passant de 157 à 47.

Ce pays des Antilles, situé à l’est de Cuba, est en proie à des gangs armés qui dominent aujourd’hui la quasi‑totalité de la capitale Port‑au‑Prince et de larges zones rurales. L’assassinat du président Jovenel Moïse en 2021 a en outre aggravé l’instabilité politique. Le Département fédéral des affaires étrangères déconseille de se rendre en HaïtiLien externe en raison de l’instabilité qui y règne.

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En proportion, bien que moins de Suisses aient quitté le Venezuela et la Chine, la diaspora s’y est également réduite en quelques années.

54% de Suisses en moins au Timor-Leste

Le petit État du Timor-Leste, qui se trouve près de l’Indonésie, a connu la chute la plus vertigineuse du nombre de Suisses de l’étranger en pourcentage en 2025: -54%. Encore au nombre de 13 en 2024, les ressortissantes et ressortissants helvètes n’y étaient plus que 6 en 2025.

Difficile d’expliquer une telle variation, car le pays dispose d’une relative stabilité politique et aucun événement majeur n’est survenu ces derniers mois.

Pour des raisons assez évidentes liées aux conflits armés internes ou internationaux qui y font rage, la diaspora suisse a fondu dans plusieurs pays d’Afrique, en particulier au Soudan du Sud (-27%), au Niger (-25%), au Tchad (-25%) et au Soudan (-22%).

Toujours pas de Suisses ici

Les Suisses à l’étranger sont fortement dispersés dans le monde. Sur 197 pays au total, seuls cinq ne comptaient aucun Suisse en 2025: la Corée du Nord, le Turkménistan, Nauru (Océanie), les îles Marhsall (Océanie) et Tuvalu (Polynésie). La liste reste donc inchangée par rapport à 2024.

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Texte relu et vérifié par Samuel Jaberg

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