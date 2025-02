Des égyptologues genevois ont découvert la stupéfiante tombe du médecin d’un pharaon

Il s’appelait Tetinebefou, il était médecin d’un pharaon, mais aussi son pharmacien et son dentiste. Des égyptologues de l’Université de Genève ont retrouvé sa chambre funéraire à Saqqarah, au sud du Caire. Un caveau extrêmement bien préservé qui raconte par ses mille détails peints les us et coutumes de l’Égypte ancienne.

3 minutes

Olivier Dessibourg/boi, RTS Autres langues: 2 FR original Deutsch de Genfer Ägyptologen entdecken erstaunliches Grab lire plus Genfer Ägyptologen entdecken erstaunliches Grab

Italiano it La stupefacente scoperta svizzera della tomba del medico di un faraone lire plus La stupefacente scoperta svizzera della tomba del medico di un faraone

Contenu externe

Saqqarah, située à une trentaine de kilomètres au sud du Caire, est une prestigieuse nécropole de l’Égypte ancienne, où sont régulièrement mis au jour de nouveaux trésors. En décembre 2024, c’est une chambre funéraire unique au monde qu’ont découverte les archéologues d’une mission franco-suisse, car aussi belle que riche en détails.

Son co-directeur Philippe Collombert, professeur d’égyptologie à l’Université de Genève, le confirme mardi dans le 19h30: «Des tombes de ce type-là, on en connaît d’autres. A titre purement historique, son importance est moindre. Mais de cette qualité-là, dans cet état de préservation, avec ces couleurs et ces gravures, je n’ai jamais vu cela, c’est exceptionnel!»

Médecin, dentiste, pharmacien, spécialiste des guérisons…

L’occupant de ce caveau somptueux a été rapidement identifié: «C’est en lisant les inscriptions sur l’entrée de la tombe que l’on a su qui il était: Tetinebefou. Son nom apparaît plusieurs fois, tout comme sa fonction. Il était le doyen des médecins du Palais. Mais on peut également déceler ses spécialités: directeur des dentistes, pharmacien et conjurateur de Serqèt, c’est-à-dire le spécialiste de la guérison des morsures venimeuses.»

La chambre funéraire est très riche en détails. Philippe Collombert

C’était le médecin d’un roi, probablement Pépi II, roi de la VIe dynastie, qui aurait vécu entre 2246 et 2152 avant Jésus-Christ. Et le praticien le soignait selon des protocoles très précis, explique l’égyptologue genevois: «On a des renseignements sur la médecine égyptienne, qui était très avancée, grâce notamment à des papyrus qui ont été retrouvés (pas par notre mission, mais d’autres depuis longtemps), qui sont des traités médicaux expliquant exactement comment on doit pratiquer la médecine.»

et magicien

Mais ce n’est pas tout: «On voit aussi dans la tombe que ce médecin était aussi magicien: il va guérir à la fois par la pratique, mais aussi par des formules magiques. Car la magie et la médecine, pour les Égyptiens, c’est un peu la même chose», relate Philippe Collombert.

Plus

Plus Les meilleures histoires Restez au courant des meilleures histoires de swissinfo.ch sur différents sujets, directement dans votre boîte mail. lire plus Les meilleures histoires

Ce caveau, qui a rapidement été pillé après l’inhumation du défunt, raconte aussi beaucoup des us et coutumes de l’Égypte ancienne. Comme avec ces vases dessinés sur les murs, dont la peinture doit rappeler la texture des pierres utilisées. Ou ces colliers où l’on distingue à peine les hiéroglyphes de leurs destinataires, mesurant cinq millimètres de haut. Ou encore le décor général: «Le plafond a l’air d’être en granit, explique Philippe Collombert. Mais ce n’est pas du granit. En fait, ce monsieur était quelqu’un d’important, mais pas assez riche pour avoir une tombe avec un plafond en granit. Donc c’est un décor peint aussi: c’est une imitation de granit.»

Le plafond de la tombe en imitation granit. Philippe Collombert

Cette découverte fortuite couronne près d’un demi-siècle de fouilles annuelles par cette mission franco-suisse, qui espère encore mieux d’ici à la fin de l’année: accéder à la tombe d’un très grand vizir repérée l’an dernier, nommé Ouni. De quoi faire une plongée supplémentaire dans cette époque fastueuse de l’Histoire.

Contenu externe

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative