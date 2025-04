Don’t Stop Me Now: Freddie Mercury et Montreux

Montreux agit comme un aimant pour les fans de Freddie Mercury. Keystone

Série La Suisse insolite , Épisode 32: Des milliers de fans convergent chaque année vers la ville de Montreux, au bord du lac Léman, attirés par le nombre croissant d’attractions liées à Freddie Mercury, qui leur permettent de revivre la vie haute en couleur de la superstar. Le chanteur du groupe de rock Queen est mort en 1991, mais son emprise sur la ville semble se resserrer au fil des ans.

Montreux était le lieu de paix de Freddie Mercury, un lieu où il pouvait se promener dans les rues sans être dérangé par des fans ou des paparazzis. Six albums de Queen ont été enregistrés ici, aux Mountain Studios, y compris des succès comme Under Pressure avec David Bowie.

Le groupe avait acheté le studio en 1979, puis l’avait transformé en muséeLien externe grâce à la fondation Mercury Phoenix TrustLien externe, créée peu après la mort de Mercury dans le but d’aider à lutter contre le VIH/sida. L’entrée est gratuite et les visiteurs peuvent voir des instruments originaux de Queen, des vêtements portés par le flamboyant chanteur et la table de mixage du groupe.

Maintenir le souvenir vivant

Un homme en particulier contribue à garantir que Freddie Mercury ne sera pas oublié à Montreux. Lucien Muller organise les Freddie ToursLien externe et les Freddie DaysLien externe, les célébrations d’anniversaire qui ont lieu chaque année en septembre et qui comprennent quatre jours de musique avec des hommages musicaux, des conférences, des excursions en bateau et une discothèque.

Cette manifestation a été lancée par son père, Norbert Muller, au début de ce siècle. Après le décès subit de Norbert en 2024, Lucien a repris les rênes. Son dévouement à préserver l’héritage de Freddie Mercury est donc autant un hommage à son père qu’au groupe.

Lucien Muller lors de sa visite guidée de Montreux sur les traces de Freddie Mercury. swissinfo.ch

«L’événement est gratuit et nous tenons à ce qu’il le reste, explique Lucien Muller. Il est organisé par des bénévoles et nous demandons aux groupes de venir jouer gratuitement en hommage à Freddie.»

Son activité a vraiment décollé après 2018, lorsque le film Bohemian RhapsodyLien externe est sorti, faisant découvrir la musique de Queen à une nouvelle génération. Il est devenu le biopic musical le plus rentable de tous les temps et a remporté quatre Oscars, dont celui du meilleur acteur pour Rami Malek dans le rôle de Mercury.

L’effet boomerang pour les Freddie Days a été énorme. «Nous avons vraiment constaté un énorme boom lors de l’édition de septembre 2019, indique Lucien Muller. La fréquentation a été facilement multipliée par quatre. Depuis, elle n’a cessé de croître.» Il estime à 16’000 le nombre de visites en 2024, mais il n’y a pas de chiffres officiels de la part de Montreux Tourisme. L’événement fête cette année sa 20e édition.

Lucien Muller a aussi lancé les Freddie Tours il y a cinq ans, pendant la pandémie de Covid. Ces visites guidées sont devenues si populaires qu’il a pu abandonner son emploi de développeur web dans une entreprise qu’il a fondée, pour se consacrer à plein temps à l’organisation d’événements liés à Freddie Mercury.

Selon lui, c’est préférable à l’écriture de lignes de code. «Ce qui me touche le plus, c’est de rencontrer des fans qui ne l’ont jamais connu, qui sont nés après la mort de Freddie, et qui en savent déjà tellement sur sa vie lorsqu’ils participent à ces visites guidées.»

Lucien Muller a pour partenaire dans cette entreprise Peter FreestoneLien externe, ancien assistant personnel de Freddie Mercury pendant 12 ans et ami proche de la famille Muller. Celui-ci participe aux Freddie Days depuis la création de l’événement, il y a plus de 20 ans.

Il explique ce que Montreux représentait pour la star:

La visite guidée en six langues conduit les fans avides de souvenirs dans l’appartement-terrasse que Mercury possédait au bord du lac et qu’il a décoré avec amour, puis au casino, où se trouve Queen: The Studio Experience, le musée consacré au groupe de rock légendaire. La visite atteint ensuite le mur d’hommage à Mercury, où les fans sont invités à laisser un commentaire. Lucien Muller distribue les feutres pour les dédicaces.

La plupart de ces fans sont loin de chez eux et ont besoin d’un endroit où loger. En 2024, un hôtel portant le nom de Freddie Mercury – qui, à l’origine, ne devait être qu’un centre de formation pour l’industrie hôtelière – a ouvert ses portes à la clientèle externe. L’hôtel avait été officiellement inauguré par le manager de Queen, Jim Beach, en 2018. L’intérieur rend hommage à la vie de Mercury, avec un clin d’œil à son enfance à Zanzibar et à son amour des chats et de l’art japonais. La directrice adjointe Madie Giussani m’a fait visiter les lieux.

Le musée de MontreuxLien externe s’intéresse également à l’idée de célébrer ses visiteurs les plus célèbres. Montreux est membre du Réseau des villes créatives de l’UNESCOLien externe dans la catégorie musique, et il est prévu de consacrer une partie du musée à la musique et aux personnalités célèbres qui y sont associées, dont Freddie Mercury. Mais ce n’est pas tout. «Il est également probable qu’une exposition sur l’univers de Freddie Mercury soit installée dans un autre lieu emblématique de la ville», indique Sophie Brinca, chargée de communication à la commune de Montreux.

Montreux est-elle en train de devenir pour les fans de Queen ce que Graceland à Memphis est devenu pour les fans d’Elvis? Grégoire Chappuis, responsable du marketing et de la communication de Montreux, m’assure que l’idée n’est pas de rendre l’endroit encore plus centré sur Queen. «Notre objectif n’est pas du tout de faire un Disneyland, dit-il. Montreux se positionne comme une ville de musique par son histoire et ses activités. Le domaine est bien plus large que Freddie, même s’il en est certainement l’une des icônes.»

The Show Must Go On

Montreux figure sur la liste à cocher de nombreux fans de Mercury: un lieu qu’il faut absolument visiter une fois dans sa vie. Mais combien de temps cela durera-t-il, alors que la légende du rock devient un personnage historique?

Lucien Muller est convaincu de l’attrait durable de la ville. «Il y a toujours de nouvelles choses qui se passent, aussi bien ici à Montreux qu’au niveau international avec Queen, explique-t-il. «Je ne pense donc pas que l’intérêt va retomber. L’année dernière, il y a eu une grande vente aux enchères d’objets ayant appartenu à Freddie chez Sotheby’s. Les fans se sont battus pour obtenir les objets, ce qui a fait grimper les prix. Il y a eu beaucoup de battage médiatique autour de cette vente.»

La statue de Freddie Mercury peut (aussi) servir de cadre à une demande en mariage. swissinfo.ch

Preuve de cet intérêt, les visiteurs font encore la queue pour prendre des selfies à côté de la statue de Freddie Mercury au bord du Léman, près de trois décennies après son érection en 1996. Un homme y demande même la main de sa future épouse à genoux. À la base de la statue se trouvent des hommages rendus à la star par des fans qui ont fait de longs pèlerinages pour être ici. Le bronze Freddie reste à jamais figé en mode performance, regardant l’eau, une main tendue vers le ciel, l’autre tenant un micro, prêt à l’action. Mais Who Wants to Live Forever?

