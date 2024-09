Effets secondaires et effet placebo: entretien avec un lauréat suisse du prix Ig-Nobel

Lieven A. Schenk est belge et suisse. Il a grandi à Reinach, une commune proche de Bâle. Il vit et travaille en Allemagne depuis 10 ans. «La nationalité est une chose compliquée pour moi. Mes enfants sont belges, suisses et allemands. Je dirais que je me considère comme un Européen», confie-t-il. Il a étudié la psychologie et les neurosciences moléculaires à l’université de Bâle, puis les neurosciences systémiques au centre médical universitaire de Hambourg-Eppendorf. «Je me considère avant tout comme un neuroscientifique», résume-t-il.

Lieven A. Schenk