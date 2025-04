Empreintes suisses à Salerne: l’histoire de la famille Wenner

Un véritable album de famille à la villa Wenner. tvsvizzera.it

Au 19e siècle, une famille d’entrepreneurs suisses a révolutionné l’industrie textile et a bâti un empire économique dans le sud de l’Italie. Mais partagés entre succès et isolement, les Wenner ont dû faire face à un enlèvement, aux crises et au déclin de leur rêve industriel.

7 minutes

Sur les collines de Pellezzano, à quelques kilomètres de Salerne, se trouve un complexe résidentiel connu sous le nom de «Villini svizzeri». Il s’agit d’une série de petites villas construites dans la seconde moitié du 19e siècle par les nombreux Suisses qui avaient fondé des entreprises dans la région. La plus belle de ces demeures est la Villa Wenner.

Aujourd’hui propriété de la famille Scarpa, cette villa a été pendant des décennies la résidence principale en Italie de la famille Wenner, la plus importante des dynasties suisses ayant marqué l’histoire de l’entrepreneuriat dans le sud de l’Italie.

La Villa Wenner à Pellezzano. tvsvizzera.it

Sur les traces de Johann Jakob Egg

Pour comprendre pourquoi Friedrich Albert Wenner quitte Saint-Gall en 1829, à l’âge de seulement 17 ans, pour s’installer à Naples, il faut remonter à 1806, lorsque Napoléon impose un blocus continental destiné à affaiblir l’Angleterre en entravant le commerce international.

Johann Jakob Egg, propriétaire d’une filature près de Zurich, en subit de plein fouet les conséquences. Il décide donc d’émigrer pour améliorer sa situation.

L’idée lui vient rapidement de s’attaquer au marché napolitain, qui bénéficie d’un gouvernement pronapoléonien ainsi que d’une situation géographique favorable, et ne dispose pas d’industrie textile. Après des recherches, il choisit Piedimonte d’Alife (aujourd’hui Piedimonte Matese) comme lieu d’implantation d’une filature, en raison de sa proximité avec Naples, des eaux du Torano et de la tradition textile locale, qui offre une main-d’œuvre qualifiée.

Johann Jakob Egg établit ainsi la première filature suisse en Campanie. Une décision qui va ouvrir la voie, même après la fin de la période napoléonienne, à de nombreux compatriotes: Vonwiller, Schlaepfer, Zueblin, Escher, Mayer, Zollinger, Freitag.

Mais le nom qui, aujourd’hui encore, est lié à cette époque et à l’industrie suisse en Campanie est celui de Wenner.

De Saint-Gall à Salerne

L’ancêtre de la famille WennerLien externe de Campanie est Friedrich Albert Wenner (italianisé sous le nom de Federico Alberto Wenner), né à Saint-Gall en 1812. En 1829, il s’installe dans la région napolitaine, se rendant fréquemment à Salerne, une zone qui s’ouvre alors aux influences industrielles européennes. Avec d’autres entrepreneurs suisses, dont la famille Schlaepfer, il fonde un centre de production spécialisé dans le textile dans la région de Fratte, qui deviendra bientôt l’une des plus importantes du Mezzogiorno.

En 1830, avec le soutien de la société Schlaepfer-Wenner, les premières filatures et usines de tissage et de teinture sont construites, marquant le début d’une ère de grande expansion industrielle pour la province de Salerne. La production se concentre sur les tissus fins destinés aux marchés nationaux et internationaux.

Au cours de la seconde moitié du 19e siècle, l’entreprise de Federico Alberto Wenner et de ses associés s’impose comme l’un des fleurons de l’industrie textile italienne. La région de Fratte devient une zone de production importante, employant des centaines de travailleurs et contribuant à la croissance économique locale. L’entreprise se distingue par l’adoption de technologies innovantes, importées de Suisse et d’Angleterre, qui garantissent une production de qualité supérieure.

Parallèlement, la famille Wenner consolide son propre enracinement en Campanie en construisant la Villa Wenner à Pellezzano en 1862. La villa, en plus d’être la résidence officielle de la famille, devient un symbole reconnu de leur réussite entrepreneuriale par la population locale.

Le tournant de l’Unité italienne

L’industrie manufacturière suisse dans la région de Salerne repose sur plusieurs soutiens. En effet, de nombreux entrepreneurs suisses ont des intérêts dans ce complexe à cette époque. Mais le soutien le plus solide est certainement celui de Friedrich Albert.

Friederich-Albert Wenner Wikipédia

Pendant des années, sous sa direction, l’entreprise semble se développer de manière ininterrompue. Mais Friedrich Albert subit un premier coup dur en 1860, lorsque Garibaldi chasse les Bourbons de Naples, permettant l’annexion du royaume des Deux-Siciles au royaume de Sardaigne et la création subséquente du royaume d’Italie. C’est un moment de changement dont toute l’industrie méridionale, et en particulier celle de Salerne, souffre.

Comme l’a expliqué Elio Varriale dans son essai Svizzeri nella Storia di Napoli (Les Suisses dans l’histoire de Naples), «bien que la situation eut atteint un point vraiment critique, le vieux Don Alberto Wenner, même s’il devait désormais compter sur ses propres forces, ses amis fraternels Schlaepfer et Vonwiller étant entre-temps décédés, se jeta dans la bataille avec toute son énergie inébranlable et, en quelques années, réussit à transformer l’entreprise en une usine modèle en utilisant les toutes dernières innovations, parmi lesquelles, par exemple, la nouvelle technique de blanchiment avec le système anglais à haute pression.»

L’enlèvement

Après avoir surmonté la crise de l’industrie méridionale après l’annexion, Don Alberto, déjà accablé physiquement et mentalement par les soucis et les efforts des années précédentes, doit encore faire face à une crise personnelle.

Le 13 octobre 1865, dans la région de Fratte di Salerno, la bande dirigée par le chef de bande Gaetano Manzo enlève Federico Wenner, 20 ans, fils de Don Alberto, ainsi que trois collaborateurs (Isacco Friedli, Giovan Giacomo Lichtensteiger et Rodolfo Gubler). Cet enlèvement, qui dure environ quatre mois, se veut un acte de révolte sociale contre l’injustice et l’exploitation exercées par les latifundistes et fait alors l’objet d’une importante couverture médiatique.

En effet, bien qu’ayant créé plusieurs milliers d’emplois, la famille Wenner n’a jamais réussi à s’intégrer (ou plus vraisemblablement ne l’a jamais voulu). Cette attitude de détachement suscite critiques et frictions, jusqu’à l’enlèvement, qui trouve son épilogue grâce au paiement d’une importante rançon.

Le déclin

Après cet épisode, Don Alberto se retire encore plus dans sa vie privée jusqu’à sa mort en 1882.

Au début du 20e siècle, la fortune industrielle de la famille Wenner commence à décliner. L’apparition de nouvelles technologies, la concurrence internationale et l’évolution du marché du textile mettent le secteur sous pression.

Roberto Wenner (petit-fils de Don Alberto), est toutefois encore à la tête d’un empire industriel majeur, bien que confronté à plusieurs crises. Mais durant la Première Guerre mondiale, le gouvernement italien décide de nationaliser l’entreprise. Il ne le fait pas par la force, mais en soutenant un groupe de financiers italiens représentés par la Banca Italiana di Sconto, dans leur tentative d’acheter la totalité des actions de la société.

Roberto Wenner et les autres Suisses acceptent finalement un accord, mais avec un goût amer dans la bouche. Le 15 mai 1918, l’engagement de la Suisse dans l’industrie textile de l’Italie méridionale prend fin après 105 ans de présence.

Texte traduit de l’italien à l’aide de DeepL/op

