En famille en bus à travers le Mexique – piano inclus

Le monde est leur maison: la famille Sieber-Loosli traverse le Mexique avec sa son fourgon et son piano. De gauche à droite: Gabriella Sieber (49 ans), Anuhea Sieber (8 ans), Jembé Sieber (13 ans), René Loosli (50 ans) et Muendo Sieber (16 ans). SRF

Une aventure en famille: depuis deux ans, Gabriella Sieber et René Loosli parcourent le Mexique avec leurs trois enfants.

4 minutes

Un piano qui fait le tour du monde dans un bus VW – cela ressemble à une idée folle, mais c’est une réalité pour la famille Sieber-Loosli. Depuis fin 2022, cette famille de Winterthour vit au Mexique. Avec dans les bagages un piano de 200 kilos, indispensable au fils Jembé.

Le piano: un membre de la famille

L’idée d’emporter un piano en voyage est née d’une nécessité. «C’était notre souhait le plus cher de voyager à nouveau et de faire un tel voyage avec les enfants à travers le monde», raconte Gabriella Sieber.

Lorsque les parents se sont aperçus que leur fils développait un talent supérieur à la moyenne et ne voulait plus être privé de son piano, il était clair que «nous avions un membre de plus dans la famille», explique la mère.

Pour Jembé, 13 ans, le piano n’est pas seulement un instrument, mais l’expression de sa personnalité. Il a appris à en jouer tout seul, compose ses propres chansons et enthousiasme par son talent partout où la famille s’arrête. À Bacalar, une petite ville du sud du Mexique où la famille passe depuis la plupart de son temps, Jembé s’est fait connaître et est souvent sollicité pour des concerts.

Bien qu’il n’existe guère d’instrument plus encombrant, la famille a pu accepter que le piano soit toujours transporté dans le bus. «C’est justement parce que c’est si pénible que je l’ai trouvé soudain totalement cool avec le temps», explique René Loosli. Selon le père de famille, la surprise pour les gens de Bacalar est énorme lorsque Jembé se présente avec son piano et donne un concert.

Apprendre en parcourant le monde

Les trois enfants Jembé, Muendo (16 ans) et Anuhea (8 ans) ne vont pas à l’école au sens traditionnel du terme. Au lieu de cela, leurs parents misent sur l’apprentissage libre. «Les enfants peuvent apprendre ce qui les intéresse», explique René Loosli.

«Nos trois enfants débordent d’idées. Ils veulent alors vraiment s’immerger. Ils ont beaucoup plus d’idées qu’ils ne peuvent en mettre dans leur journée».

Les parents restent flexibles et ouverts. «Nous sommes toujours ouverts de tous les côtés à tout moment. Parfois, nous trouvons qu’il faut une étape où ils vont à l’école sur place. Ou alors, il faut une autre étape. Nous sommes simplement ouverts à tout». En outre, ils apprennent la matière scolaire au moyen de plateformes en ligne, selon Gabriella Sieber.

Les défis d’une vie nomade

La vie d’une famille nomade a ses défis. Leur sous-locataire à Winterthour ayant donné son congé, la famille a dû récemment rentrer en Suisse – deux loyers ne sont pas supportables pour eux. René Loosli finance le voyage en tant que nomade numérique et développeur de logiciels.

Pendant ce temps, le bus VW et le piano sont restés au Mexique, ce qui crée des défis supplémentaires. Le bus VW T5 laissé au Mexique menace de moisir. Mais malgré tous les obstacles, la famille reste optimiste et créative.

Une philosophie de vie

La famille Sieber-Loosli montre par l’exemple ce que cela signifie de briser les conventions et de suivre son propre chemin. Leur voyage avec le piano dans le bus est plus qu’une aventure – c’est une philosophie de vie: «Dès que nous partons, nous voulons voyager avec l’intuition et avec le flux de la vie et voir ce que cela nous fait», raconte la mère.

Avec sa passion pour la musique, les voyages et la vie elle-même, cette famille prouve que l’on peut réaliser de grands rêves même avec un piano encombrant dans ses bagages.

Texte traduit de l’allemand à l’aide de DeepL/op