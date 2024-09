«En planifiant avec intelligence, nous avons de la place pour une Suisse à 10 millions de personnes»

Keystone / Martial Trezzini

En juin, la population résidente permanente en Suisse a franchi pour la première fois la barre des 9 millions. Les villes, en particulier Zurich, ont connu une très forte croissance, tout comme les zones urbaines en général. La futurologue Martina Kühne explique comment les choses pourraient évoluer dans les prochaines décennies.

SRF News: Pourquoi les villes restent-elles attrayantes malgré les expériences vécues lors de la pandémie de coronavirus, lorsque de nombreuses personnes ont déménagé à la campagne?

Martina Kühne: Les trois quarts de la population suisse vivent dans des zones urbaines. Bien que certaines personnes se soient installées à la campagne pendant la pandémie, c’est dans les villes ou les centres urbains que la croissance démographique a été la plus forte. Cela est dû principalement au transfert de la main-d’œuvre étrangère vers les villes.

Martina Kühne L’économiste Martina Kühne, prévisionniste et futurologue, étudie depuis des années les changements sociaux et économiques. Elle est l’auteur de nombreuses études sur l’avenir et est également conférencière.

La tendance à s’installer à la campagne est-elle donc terminée?

Les villes n’ont jamais perdu leur attrait. Même si elles se développent et s’agrandissent, les villes suisses restent relativement faciles à gérer.

Depuis des années, les gens demandent que les villes deviennent plus vertes, avec plus d’arbres et de parcs. Mais y a-t-il assez d’espace?

En effet, dans les villes à forte croissance, des conflits d’usage apparaissent entre les espaces de vie, les espaces verts et les voies de communication. Il s’agit donc de négocier l’utilisation de l’espace. Mais il existe aussi des solutions intelligentes pour construire de manière dense tout en disposant de plus d’espaces verts. Les villes suisses sont généralement considérées comme relativement vertes.

Pour la première fois, plus de neuf millions de personnes résident de manière permanente en Suisse. La Confédération reste un lieu de travail et de vie attractif, c’est pourquoi la population continuera d’augmenter dans les années à venir. Keystone / Michael Buholzer

Qu’en est-il des conséquences de la vie en ville sur la santé – circulation, gaz d’échappement, mauvaise qualité de l’air?

En Suisse, la ville et la campagne sont étroitement liées: on peut rapidement passer du centre-ville à la campagne et vice versa. L’une des zones les plus intéressantes est l’agglomération. Elle possède des qualités urbaines, un espace de vie assez accessible – et l’on peut être à la campagne et dans la grande ville en un rien de temps.

À quoi ressemblera la ville du futur en Suisse?

La Suisse dans son ensemble devrait devenir plus urbaine, avec de nombreuses petites villes attrayantes. Celles-ci disposeront de bonnes écoles, de bons restaurants, d’un large éventail d’activités de loisirs, mais offriront également un accès rapide aux forêts, aux lacs ou à d’autres espaces verts. L’urbanisation devrait donc se poursuivre. Les agglomérations urbaines deviendront des lieux de vie de plus en plus attrayants. Et si nous planifions intelligemment, nous pourrons un jour répartir dix millions d’habitants sur l’ensemble de notre territoire.

Traduit de l’allemand à l’aide de DeepL/op