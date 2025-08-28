La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Entre deux mondes: Thomas Badat, un lutteur canadien au cœur suisse

Thomas Badat est l'un des six lutteurs nord-américains qui participent ce week-end à la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres.

1 minute

Je supervise la distribution et les canaux de médias sociaux pour le département d'anglais et je rédige des articles d'actualité en anglais. J'ai étudié les langues modernes, l'anglais et la littérature russe, puis j'ai obtenu une maîtrise en journalisme international à Cardiff. J'ai ensuite travaillé pour BBC Education à Manchester pendant quelques années avant de m'installer en Suisse.

Né au Québec de parents suisses, Thomas Badat co-dirige aujourd’hui une entreprise de clôtures à Kingsey Falls. Cette année marque sa troisième participation à la Fête fédérale de lutte suisse.

Il s’est entretenu avec Swissinfo pendant sa séance d’entraînement à Schänis (canton de Saint-Gall).

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
22 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Archives
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Ce débat est fermé mais vous pouvez lire les commentaires
2 J'aime
5 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
30 J'aime
58 Commentaires
Voir la discussion
