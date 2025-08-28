Entre deux mondes: Thomas Badat, un lutteur canadien au cœur suisse
Thomas Badat est l'un des six lutteurs nord-américains qui participent ce week-end à la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres.
Ce contenu a été publié sur
1 minute
Je supervise la distribution et les canaux de médias sociaux pour le département d'anglais et je rédige des articles d'actualité en anglais. J'ai étudié les langues modernes, l'anglais et la littérature russe, puis j'ai obtenu une maîtrise en journalisme international à Cardiff. J'ai ensuite travaillé pour BBC Education à Manchester pendant quelques années avant de m'installer en Suisse.
Né au Québec de parents suisses, Thomas Badat co-dirige aujourd’hui une entreprise de clôtures à Kingsey Falls. Cette année marque sa troisième participation à la Fête fédérale de lutte suisse.
Il s’est entretenu avec Swissinfo pendant sa séance d’entraînement à Schänis (canton de Saint-Gall).
Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.