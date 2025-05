Visages de la Cinquième Suisse: Thomas Schenk en Antarctique

Où se situe la Suisse dans le monde ? Et où va-t-elle ? Je me concentre sur les développements actuels et futurs possibles. Après avoir terminé mes études (histoire, droit et études européennes), j'ai travaillé pendant un certain temps à l'ambassade de Suisse à Athènes. J'ai une expérience journalistique en Suisse et à l'étranger, au niveau local et national, en tant que pigiste et journaliste salarié. Aujourd'hui, je me concentre sur l'international.