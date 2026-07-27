Guy Parmelin: «La Suisse tire sa force de sa constance»

Dans son allocution du 1er août aux Suisses de l’étranger, le président de la Confédération Guy Parmelin estime que les valeurs et la confiance qui nous portent dans les périodes de crise nous unissent au-delà des frontières.

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Le début de l’année a été marqué par la tragédie de Crans-Montana, mais aussi par de nombreuses guerres et crises. Dans ces moments, nous ressentons d’autant plus fortement le lien qui nous unit, déclare le président de la Confédération dans le message vidéo qu’il adresse aux près de 840’000 Suisses de l’étranger à l’occasion de la fête nationale, le 1er août.

Voici l’intégralité du texte de l’allocution:

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Dans mon village, à Bursins, vivait un homme ouvert au monde. Vous le connaissez certainement tous; il s’agit du comédien Sir Peter Ustinov, malheureusement décédé en 2004. Je me souviendrai toujours de lui, de son humanisme et de son humour. Il a dit une fois qu’un optimiste connaît les problèmes du monde, mais ne perd pas courage pour autant, alors qu’un pessimiste les redécouvre chaque jour. Ce sont de sages paroles, dont nous avons tant besoin en ces temps difficiles.

L’année en cours a été marquée en Suisse par l’incendie de Crans-Montana et, au niveau international, par de nombreuses guerres et crises. J’espère, chères concitoyennes, chers concitoyens, que vous avez pu passer ces derniers mois en toute sécurité. Je suis conscient que les impondérables nous touchent presque tous, qu’ils bouleversent nos vies, parfois pour quelques semaines seulement, parfois pour toujours.

Souvent, dans les moments de crise et après les catastrophes, nous ressentons d’autant plus fortement le lien qui nous unit. En effet, la Suisse a bénéficié d’une grande solidarité dans les jours et les semaines qui ont suivi l’incendie. La coordination avec nos pays voisins a été essentielle pour prendre en charge les personnes grièvement blessées. Dans de tels cas, la communauté internationale est source de force. Cette expérience me donne confiance : si nous parvenons à nous serrer les coudes dans des périodes de crises aiguës, nous devrions également être en mesure de trouver des réponses communes aux défis de notre époque.

Paradoxalement, la pression exercée sur l’ordre juridique international et le libre-échange, par exemple, semble produire l’effet inverse: dans les discussions que j’ai pu avoir cette année, je perçois que le soutien porté à ces impératifs augmente à nouveau en de nombreux endroits. Malgré l’instabilité actuelle, la Suisse tire sa force de sa constance. Les valeurs de démocratie et de liberté marquent notre histoire. Le 1er août nous permet de célébrer ces valeurs et de croire qu’elles perdureront, quelle que soit la situation mondiale. Parfois, s’en tenir aux fondamentaux permet de prendre de l’avance.

Chères concitoyennes, chers concitoyens, chères amies et chers amis de la Suisse Les valeurs et la confiance qui nous portent dans les périodes de crise nous unissent au-delà de toute frontière. C’est dans cet esprit que je vous souhaite, également au nom du Conseil fédéral, sécurité, prospérité, et un joyeux 1er août.

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