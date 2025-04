1966: Une journée dans la vie d’un adolescent du Jura bernois

Jeune apprenti de 18 ans, Jean-Rodolphe vient d’une famille paysanne et vit dans une ferme du Jura bernois isolée et enfouie dans la neige en hiver. Une vie sans grande distraction, rythmée par le travail à l’usine et de longs trajets quotidiens.

