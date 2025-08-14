L’émigration croisée entre la Suisse et l’Allemagne n’est pas aussi simple qu’on pourrait le croire

Avec ses biergarten, Zurich a peut-être un petit air d’Allemagne, mais les différences avec le grand voisins du nord sont bien présentes. Usage Worldwide

La migration entre l’Allemagne et la Suisse semble simple à première vue. Pourtant, des malentendus et des stéréotypes peuvent compliquer le nouveau départ et l’intégration dans le pays voisin.

Claire Micallef

Déménager avec armes et bagages dans le pays voisin en l’espace de quatre semaines. Cela peut sembler ambitieux. Pourtant, dans le contexte de la migration d’Allemagne vers la Suisse, ce n’est pas si inhabituel, comme le montre la thèse de doctorat de l’ethnologue Natascha Bregy.

Pendant cinq ans, Natascha Bregy – qui a quitté la Suisse pour étudier à Hambourg – a étudié les expériences migratoires de personnes allemandes et suisses allemandes vivant dans le pays voisin.

Les deux groupes ont plusieurs points communs: ils sont généralement très qualifiés, parlent une langue similaire et leurs cultures ne sont pas très différentes. En théorie, rien ne devrait donc entraver leur intégration dans le pays voisin. Enfin, en théorie…

Selon l’Office fédéral de la statistique suisseLien externe, à la fin de l’année 2023, 323’600 personnes de nationalité allemande vivaient en Suisse. Cela représente 3,6% de la population totale. En sens inverse, 101’000 Suisses de l’étranger vivent en Allemagne, soit 0,12% de la population totale. Après la France, l’Allemagne est le pays où émigrent le plus de Suisses de l’étranger.

Mais il existe des différences. Le fait que les deux pays fonctionnent différemment à certains égards se manifeste déjà avant le déménagement, dans les motivations à l’émigration. «Les Allemands s’installent plutôt en Suisse pour des raisons économiques ou professionnelles, tandis que chez les Suisses, ce sont des raisons individuelles comme le goût de l’aventure ou l’amour qui priment», explique Natascha Bregy. Et lorsque la motivation professionnelle est tout de même présente chez ces derniers, il est généralement question d’un accomplissement personnel.

Les différentes raisons qui poussent à commencer une nouvelle vie dans un autre pays ont un effet inattendu. Quiconque émigre doit s’occuper d’une longue liste de démarches, idéalement avant le départ. Caisses de pension, banques, écoles, assurance maladie, recherche de logement. Il va de soi qu’il faut prévoir suffisamment de temps pour cela.



Certaines personnes ne réservent pourtant que quatre semaines à ces préparatifs. «Ce qui m’a surprise, c’est à quel point beaucoup de gens s’installent dans le pays voisin sans réelle préparation», explique Natascha Bregy. Cela est particulièrement frappant chez les personnes interrogées qui migrent de l’Allemagne vers la Suisse, ce qui s’explique par les raisons de leur émigration.

En 2010, Natascha Bregy a quitté Berne pour Hambourg pour y poursuivre ses études. Elle y a rédigé une thèse sur le thème de la migration entre la Suisse et l’Allemagne. Ce travail sera publié fin 2025 ou début 2026. Photo mise à disposition

«Parmi les personnes venant d’Allemagne que j’ai interrogées pour ma thèse, le nouvel employeur a parfois pris en charge une grande partie de la paperasse.» En raison de la (supposée) similitude entre les deux pays et de leur proximité géographique, de nombreux émigrants ne s’attendent pas à rencontrer de grands obstacles à leur migration.

S’y ajoutent des stéréotypes. L’image de la Suisse comme un pays idyllique façon «Heidiland», avec ses pâturages, ses montagnes et ses vaches, influence les attentes des migrants allemands, ce qui et peut conduire à une sous-estimation des préparatifs nécessaires, souligne la chercheuse.

Les préjugés influencent l’intégration

Une fois le déménagement effectué, une nouvelle difficulté se présente – en particulier pour un certain groupe. «Les migrants allemands sont souvent perçus négativement en Suisse, comme arrogants et peu enclins à s’adapter. Pourtant, cette image ne correspond guère à la réalité», souligne la chercheuse. Cela complique leur intégration: il est plus difficile pour les Allemands de s’établir en Suisse et de nouer des amitiés.

La perception des Suisses émigrés en Allemagne est tout autre. Leur bonne réputation repose sur des stéréotypes positifs associés à leur pays d’origine. «La Suisse est associée à l’argent, au succès, à la ponctualité et à la politesse», explique Natascha Bregy. Des attributs qui sont souvent automatiquement transférés aux Suisses eux-mêmes. Ils bénéficient d’un préjugé favorable, avant même d’avoir à faire leurs preuves.

Des obstacles à l’intégration

Un point commun entre les deux groupes étudiés: ils espèrent tous une amélioration de certains aspects de leur vie dans leur nouveau pays de résidence.

«Cela peut se traduire par un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, un salaire plus élevé, la proximité avec son partenaire ou encore les opportunités qu’offre une grande ville comme Berlin», relève Natascha Bregy.

Or ce renouveau personnel est parfois freiné par les obstacles à l’intégration. «Les mécanismes de mise à distance et les discours identitaires que nous observons à l’égard des migrants non européens ou des personnes ayant un parcours de réfugié existent aussi dans d’autres dimensions», souligne Natascha Bregy.

La migration intra-européenne ne se déroule donc pas toujours sans heurts. «Les groupes de populations qui s’intègrent plus facilement sont le fruit d’évolutions sociales, culturelles et historiques.» Pour la chercheuse, une chose est certaine: une intégration réussie nécessite des efforts des deux côtés.

Texte relu et vérifié par Balz Rigendinger, traduit de l’allemand à l’aide de l’IA/op

