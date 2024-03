La 13e rente AVS a aussi pu compter sur le fort soutien des Suisses de l’étranger

La diaspora helvétique a accepté l’initiative pour l’introduction d’un 13e mois de rente AVS à 65% et a rejeté à 66% le relèvement de l’âge de la retraite à 66 ans. KEYSTONE/© KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI

L’initiative visant à améliorer le pouvoir d’achat des seniors a été approuvée par la Cinquième Suisse encore plus franchement que par le reste du pays. L’augmentation de l’âge de départ à la retraite a quant à elle aussi été balayée par les deux tiers des expatrié-es qui ont voté.

4 minutes

Pauline Turuban Ma spécialité est de raconter des histoires, de décrypter ce qui se passe en Suisse et dans le monde à partir de données et de statistiques. Expatriée en Suisse depuis plusieurs années, j’étais auparavant journaliste multimédia à la Radio Télévision suisse (RTS).

Ce n’est de loin pas toujours le cas, mais les Suisses de l’étranger et la population du pays ont globalement voté au diapason dimanche 3 mars. Le différentiel d’opinion est moins significatif que ce que l’on a pu voir lors de votations passées, en tout cas pas de nature à changer le destin des deux objets soumis au vote.

Alors que la Suisse dans son ensemble a accepté sans ambiguïté le texte visant à octroyer aux personnes retraitées un 13e mois de rente, il en a été de même au sein de la diaspora, avec 7 points de pourcentage en plus (selon les statistiques parcellaires du vote des Suisses de l’étranger, qui ne portent que sur 12 cantons).

Contenu externe

Plus

Plus Les Suisses disent un oui franc et «historique» à la 13e rente AVS Ce contenu a été publié sur L’initiative lancée par la gauche et les syndicats pour améliorer le pouvoir d’achat des seniors a été nettement acceptée dimanche. lire plus Les Suisses disent un oui franc et «historique» à la 13e rente AVS

Pour Martina Mousson, politologue à l’institut gfs.bern, ce résultat doit être vu comme un soutien «énorme» de la part des Suisses de l’étranger. «Il faut garder en tête qu’on parle d’une initiative populaire et pas d’un projet des autorités, rappelle-t-elle. En règle générale, les initiatives ne sont pas acceptées ou alors de justesse.»

Le fait que les personnes retraitées ou proches de l’âge de la retraite constituent une part importante de la diaspora helvétique a sans doute joué un rôle décisif dans ce résultat, selon la chercheuse. En 2022, environ 183’000 Suisses de plus de 65 ans vivaient à l’étrangerLien externe, soit près de 30% de la population expatriée en âge de voter.

Cette structure d’âge expliquerait notamment que les Suisses de l’étranger se montraient particulièrement réceptifs, dans les enquêtes d’opinion, à l’argument selon lequel il était nécessaire d’agir en faveur des retraité-es en renforçant le 1er pilier pour compenser l’affaiblissement du 2e.

Plus

Plus Cinq choses à retenir de ce dimanche de votations consacré à l’AVS Ce contenu a été publié sur L’acceptation de l’initiative pour une 13e rente AVS est aussi spectaculaire que la mobilisation qui l’a précédée. Notre analyse. lire plus Cinq choses à retenir de ce dimanche de votations consacré à l’AVS

Pour Ariane Rustichelli, directrice de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE), le fort soutien de la Cinquième Suisse au texte s’explique avant tout par «la paupérisation» que subit une partie de cette population. Elle souligne que de plus en plus de Suisses ayant travaillé toute leur vie dans leur pays font le choix d’émigrer précisément au moment du départ à la retraite pour «vivre décemment», et sont loin de mener «une vie luxueuse à l’étranger».

On ne peut en outre pas exclure que le sentiment de «ras-le-bol» exprimé dimanche dans les urnes par une partie de l’électorat face aux dérives de l’économie (lire l’article ci-dessous à ce sujet) soit partagé au-delà les frontières. «Ce ressenti est né autour du Covid et de la crise des banques, des événements qui ont aussi été observés à l’étranger», pointe Martina Mousson.

Plus

Plus Urs Bieri: «Le oui à la 13e rente AVS est un vote de protestation» Ce contenu a été publié sur Pour Urs Bieri, politologue à l’institut gfs.bern, «il est très inhabituel qu’aucun débat sur les coûts n’ait eu lieu». Entretien. lire plus Urs Bieri: «Le oui à la 13e rente AVS est un vote de protestation»

Ce à quoi s’ajoute la nature politique de cette communauté, qui vote traditionnellement plus à gauche que les Suisses de l’intérieur.

Rejet net mais un peu moindre de la retraite à 66 ans

L’initiative populaire qui réclamait le relèvement de l’âge de la retraite de 65 à 66 ans a, pour sa part, subi un camouflet à l’extérieur comme à l’intérieur des frontières de la Suisse, bien que la diaspora lui ait accordé 9 points d’opinions favorables de plus.

Contenu externe

Une différence qui s’explique sûrement en grande partie par le fait que la plupart des Suisses de l’étranger ne seraient pas soumis à la réforme, que ce soit parce qu’ils et elles sont déjà à la retraite, ou soumis aux régimes en vigueur dans leur pays d’accueil.

Plus

Plus L’augmentation de l’âge de la retraite attendra Ce contenu a été publié sur L’initiative populaire réclamant l’augmentation de l’âge de la retraite subit un vrai camouflet. lire plus L’augmentation de l’âge de la retraite attendra

«Par ailleurs, le relèvement de l’âge de la retraite est déjà une réalité ou fait l’objet de discussions dans de nombreux pays, relève Martina Mousson, ce qui peut créer davantage d’acceptation.»

«On peut supposer que soutenir le travail jusqu’à 66 ans était pour certains la solution du financement de la 13e rente AVS», avance pour sa part Ariane Rustichelli de l’OSE.

Contenu externe

Une participation plus élevée

Dans les 12 districts de Suisses de l’étranger, près de 44’400 bulletins ont été rentrés sur un peu plus de 155’000 personnes inscrites, soit un taux de participation de 28,6%, le troisième plus haut observé lors des votations fédérales des cinq dernières années.

Comme au niveau national, la participation de la Cinquième Suisse a donc été plus élevée que la moyenne des dernières années (qui se situe à 26,1%), mais dans des proportions laissant penser que la votation n’a pas mobilisé bien au-delà des cercles d’électrices et électeurs réguliers.

Contenu externe