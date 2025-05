La sincérité avant le succès: les vraies valeurs de la Suisse

Qu'est-ce qui compte le plus dans la vie pour les Suissesses et les Suisses? Selon un sondage de la SSR, c'est la «sincérité» qui arrive en tête, devant le fait de «profiter de la vie». A l'inverse, la «réussite» est bien moins souvent considérée comme la chose la plus importante.

Tout le monde ne fait que parler de «work-life balance» – le fameux équilibre entre vie privée et vie professionnelle – et plus personne ne veut vraiment travailler dur, surtout parmi les jeunes: ce refrain, on l’entend beaucoup sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les milieux économiques.

Aussi excessive soit-elle, cette rengaine n’est pas complètement dénuée de fondement, montrent les résultats encore inédits du sondage «Comment ça va, la Suisse?». L’enquête a été réalisée l’année passée par l’institut gfs.bern pour le compte de la SSR. Plus de 50’000 personnes venues des quatre régions linguistiques y ont participé.

Huit devises reflétant diverses positions philosophiques vis-à-vis de la vie étaient proposées. Les personnes interrogées devaient indiquer laquelle comptait le plus pour elles. Plus de 80% d’entre elles se sont identifiées à l’une des formules proposées, tandis qu’environ une personne six déclarait ne pas s’y reconnaitre.

Les jeunes et la Suisse romande en décalage

Les réponses réservent quelques surprises. Dans l’imaginaire collectif, en Suisse, l’accomplissement de soi passe avant tout par le travail – domaine dans lequel la Suisse est connue pour exceller à l’échelle mondiale. On pourrait donc s’attendre à ce que la réussite – financière, professionnelle – soit bien classée. Elle n’arrive pourtant qu’à l’avant-dernière place. Seule la devise «L’essentiel, c’est qu’on se souvienne de moi!» est jugée encore moins prioritaire.

Presque tout en haut du classement, on retrouve en revanche une devise qui ne correspond pas du tout au cliché qu’on se fait souvent des Suisses et Suissesses: «L’essentiel, c’est de profiter de la vie!». Ce mantra hédoniste, qui entre en contradiction directe avec la société de la performance et avec les valeurs traditionnellement associées à la laborieuse Helvétie, se place au deuxième rang.

Comment expliquer ce renversement apparent des valeurs? S’agit-il des nouvelles priorités des jeunes générations et de leur souci d’une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée? C’est apparemment le cas puisque la devise «L’essentiel, c’est de profiter de la vie!» arrive clairement en tête chez les 16-39 ans, contrairement aux autres classes d’âge. La Suisse romande fait aussi figure d’exception en privilégiant cette maxime.

La sincérité, valeur suprême pour les personnes âgées

Chez les plus de 40 ans et dans les régions non francophones du pays, c’est une autre devise qui domine: «L’essentiel, c’est d’être sincère!». Globalement, trois personnes sondées sur dix ont opté pour cette formule, ce qui la place nettement à la première place. Ce choix est particulièrement marqué chez les plus de 65 ans ainsi que dans la partie italophone du pays.

Sur la question de la sincérité, les jeunes sont plus en retrait. Cela se traduit dans un autre domaine: la propension au mensonge, ou tout du moins l’aveu de son utilisation. Ainsi, près d’une personne sur cinq parmi les 16 à 39 ans reconnaît mentir aux autres plus souvent qu’elle ne le voudrait. Cette proportion est inférieure à 10% au sein de la classe d’âge des 40-64 ans et chute à 4% seulement chez les seniors.

«Etre en forme » n’est pas une priorité

«Mens sana in corpore sano» («Un esprit sain dans un corps sain»): la célèbre devise latine a-t-elle perdu sa portée en Suisse? Malgré l’omniprésence des discours sur l’optimisation de la santé dans la société, le fait d’être en forme n’est apparemment pas la priorité de la population helvétique, loin s’en faut. La devise «L’essentiel, c’est d’être en forme» est même devancée par deux autres mottos: «L’essentiel, c’est d’avoir des relations solides» et «L’essentiel, c’est de pouvoir aider les autres».

