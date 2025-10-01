La Suisse ne semble pas encore vraiment prête pour davantage de vote électronique

Pour de nombreux Suisses de l’étranger, le oui à l’e-ID représente une réussite, un soulagement – et un espoir de progrès. Mais le résultat serré appelle à la prudence. Analyse.

Balz Rigendinger

Je travaille comme correspondant au Palais fédéral. Je fais des reportages sur la politique suisse pour les Suisses de l'étranger et je gère notre émission de débat politique Let's Talk. J'ai commencé dans le journalisme local au début des années 90 et j'ai travaillé dans de nombreux domaines journalistiques. J'ai occupé des postes de cadre et couvert un grand nombre de dossiers. J'ai rejoint swissinfo.ch en 2017.

La demande de la diaspora est compréhensible: quiconque vit à l’étranger reste lié à la Suisse – en contact avec les autorités, les banques et par le biais de la participation politique. Mais des obstacles se dressent partout.

En effet, contrairement à toutes les attentes, tout n’est pas devenu plus facile avec la numérisation, bien au contraire. De nombreuses banques suisses ont effrayé leur clientèle vivant à l’étranger avec des frais élevés et la fermeture de comptes.

Les autorités suisses ont certes fait avancer la numérisation, mais pour de nombreuses démarches, le papier reste nécessaire, à cause de la signature.

Un enseignement pour le vote électronique

Et la démocratie? Les documents de vote sont toujours envoyés par la poste – ce qui provoque de la frustration depuis des années chez les Suisses de l’étranger.

Mais avec l’e-ID et l’application «Swiyu», les choses commencent à bouger. L’Organisation des Suisses de l’étranger salue cette avancée – qu’elle réclame depuis longtemps.

Pas étonnant donc que la diaspora ait largement approuvé: pour elle, l’e-ID est bien plus qu’une identité numérique. C’est une promesse. Elle réduit les obstacles liés aux démarches papier et peut ainsi constituer une base pour de nombreuses avancées, notamment pour un système suisse de vote électronique.

Peurs et préoccupations

Si le résultat extrêmement serré du 28 septembre porte un message, c’est bien celui-ci: en Suisse, la confiance dans l’État et ses compétences numériques n’a pas augmenté ces dernières années, mais a diminué.

Parallèlement, il existe des craintes face à une numérisation qui s’immisce toujours plus profondément dans notre quotidien et nos relations.

Les raisons de ce rejet vont bien au-delà des séquelles de la période de la pandémie, durant laquelle des cercles de critiques de l’État se sont formés. Les 49,6% de voix contre le projet en témoignent: le malaise de la population face à l’emprise du numérique est largement répandu.

À la peur de perdre le contrôle s’ajoute celle des capacités de l’intelligence artificielle, ainsi que la crainte face à la cybercriminalité.

Verletzlich sind alle

Beaucoup de gens sont confrontés à des attaques numériques visant leurs comptes personnels ou professionnels. Même les entreprises numériques les plus en vue, les sociétés de sécurité – et même la Confédération – se révèlent vulnérables. Bref: tout le monde.

Lorsque la Confédération a relancé les tests de vote électronique, en 2023, l’intelligence artificielle n’était pas encore un sujet du quotidien pour le grand public. Aujourd’hui, beaucoup l’ont découverte. Sa puissance fascine – et inquiète profondément.

Mais tout de même: la Confédération avance avec prudence dans le développement du système de vote électronique. Des tests de piratage sont réalisés, des évaluations menées, et des limitations claires sont imposées à quelques cantons et groupes cibles. Les dommages potentiels seraient donc limités.

Mais la question décisive n’est pas de savoir si le système est sûr. Elle est plutôt de savoir quel niveau de confiance toutes ces mesures de sécurité peuvent réellement inspirer.

Un nouvel outil

Les attaques contre la confiance ne se produisent en effet pas là où le système suisse de vote électronique, jusqu’ici robuste, est en place, mais ailleurs: lors de vastes fuites de données, de piratages spectaculaires, et à chaque nouvelle capacité inattendue de l’intelligence artificielle qui nous étonne autant qu’elle nous inquiète.

Cette inquiétude ne peut être dissipée par des labels de qualité. Elle ne constitue toutefois pas une raison pour interrompre les tests menés jusqu’ici. Cependant, réclamer dès maintenant une généralisation du vote électronique à l’échelle nationale semble prématuré.

Ce n’est d’ailleurs pas nécessaire. Avec l’e-ID, la diaspora dispose d’un nouvel outil qui ouvre de nombreuses possibilités.

De nouvelles perspectives

L’identité électronique pourrait même, à l’avenir, servir à transmettre de manière sécurisée les documents de vote. Un aspect totalement ignoré jusqu’ici dans le débat sur l’e-ID est le potentiel que recèle l’application de vérification AGOV développée par la Confédération.

Il est également certain que l’e-collecting sera bientôt testé: les Suisses de l’étranger pourront ainsi, dans un avenir proche, co-signer des initiatives et des référendums. Ce droit leur était jusqu’ici refusé.

Tout cela ouvre de nouvelles perspectives – bien plus que ce que l’on aurait imaginé il y a peu. Il s’agit maintenant d’en tirer le meilleur parti.

Texte relu et vérifié par Samuel Jaberg, traduit de l’allemand à l’aide de l’IA/op

