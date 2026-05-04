La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts
Cinquième Suisse

La Suisse se prononce sur une initiative qui veut plafonner la population

Ce contenu a été publié sur
1 minute

Je gère et développe les réseaux sociaux de Swissinfo dans les langues nationales. En tant que responsable des réseaux sociaux et spécialiste du contenu numérique, je propose des actualités, des analyses et des contenus explicatifs sur la politique et la culture en quatre langues, directement adressés à la «Cinquième Suisse».

Je supervise la distribution et les canaux de médias sociaux pour le département d'anglais et je rédige des articles d'actualité en anglais. J'ai étudié les langues modernes, l'anglais et la littérature russe, puis j'ai obtenu une maîtrise en journalisme international à Cardiff. J'ai ensuite travaillé pour BBC Education à Manchester pendant quelques années avant de m'installer en Suisse.

L’initiative «Pas de Suisse à 10 millions!» exige que la population résidante permanente de la Suisse ne dépasse pas les 10 millions de personnes d’ici 2050. Si tel était le cas, le gouvernement devrait prendre des mesures. Le peuple se prononcera le 14 juin sur ce texte lancé par l’UDC.

Notre article vous aide à comprendre dans le détail ce que demande l’initiative:

Plus

Tout ce qu’il faut savoir sur les votations de juin se trouve ici:

Plus

Plus

Politique suisse

C’est parti pour les votations fédérales du 14 juin

Ce contenu a été publié sur L’UDC souhaite limiter l’immigration, le Conseil fédéral souhaite renforcer le service militaire: tout ce qu’il faut savoir sur les votations du 14 juin.

lire plus C’est parti pour les votations fédérales du 14 juin

Traduit de l’allemand à l’aide d’un outil d’IA par Katy Romy/rem.

Les plus lus
Cinquième Suisse

Les plus discutés

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision