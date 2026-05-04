La Suisse se prononce sur une initiative qui veut plafonner la population

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Alexandra Gföhler Je gère et développe les réseaux sociaux de Swissinfo dans les langues nationales. En tant que responsable des réseaux sociaux et spécialiste du contenu numérique, je propose des actualités, des analyses et des contenus explicatifs sur la politique et la culture en quatre langues, directement adressés à la «Cinquième Suisse». Sara Pasino

Je supervise la distribution et les canaux de médias sociaux pour le département d'anglais et je rédige des articles d'actualité en anglais. J'ai étudié les langues modernes, l'anglais et la littérature russe, puis j'ai obtenu une maîtrise en journalisme international à Cardiff. J'ai ensuite travaillé pour BBC Education à Manchester pendant quelques années avant de m'installer en Suisse. Autre langue: 1 Deutsch de Die Schweiz stimmt über eine Obergrenze der Bevölkerung ab original lire plus Die Schweiz stimmt über eine Obergrenze der Bevölkerung ab

L’initiative «Pas de Suisse à 10 millions!» exige que la population résidante permanente de la Suisse ne dépasse pas les 10 millions de personnes d’ici 2050. Si tel était le cas, le gouvernement devrait prendre des mesures. Le peuple se prononcera le 14 juin sur ce texte lancé par l’UDC.

Notre article vous aide à comprendre dans le détail ce que demande l’initiative:

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Traduit de l’allemand à l’aide d’un outil d’IA par Katy Romy/rem.