La Suisse se prononce sur une initiative qui veut plafonner la population
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Je supervise la distribution et les canaux de médias sociaux pour le département d'anglais et je rédige des articles d'actualité en anglais.
J'ai étudié les langues modernes, l'anglais et la littérature russe, puis j'ai obtenu une maîtrise en journalisme international à Cardiff. J'ai ensuite travaillé pour BBC Education à Manchester pendant quelques années avant de m'installer en Suisse.
L’initiative «Pas de Suisse à 10 millions!» exige que la population résidante permanente de la Suisse ne dépasse pas les 10 millions de personnes d’ici 2050. Si tel était le cas, le gouvernement devrait prendre des mesures. Le peuple se prononcera le 14 juin sur ce texte lancé par l’UDC.
Notre article vous aide à comprendre dans le détail ce que demande l’initiative:
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Politique suisse
«Pas de Suisse à 10 millions»: la Suisse doit-elle plafonner sa population?
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Le 14 juin prochain, la population suisse votera sur l’initiative «Pas de Suisse à 10 millions!», qui vise à limiter l’immigration étrangère. Voici quelles pourraient être ses implications.
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