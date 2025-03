L’architecte suisse des stars américaines

Viola Tami et Jan Fitze de SRF (sur les côtés) avec Roger Kurath (deuxième à partir de la droite), Gene Simmons et Shannon Tweed. SRF

Roger Kurath est un architecte réputé et apprécié de la riche clientèle américaine. Il a par exemple conçu la maison dans laquelle vit Gene Simmons, chanteur et bassiste du groupe Kiss, à Beverly Hills.

On ne s’attendrait pas à ce qu’une rock star américaine et un architecte suisse du village saint-gallois de Walenstadt soient des amis proches. Pourtant, lorsque Gene Simmons a acheté en 2021 une maison que Roger Kurath avait conçue à l’origine pour un investisseur immobilier, l’architecte a spontanément contacté le nouveau propriétaire: un appel téléphonique classique.

Depuis lors, les deux hommes ont non seulement passé des vacances ensemble, mais sont devenus de si bons amis que Gene Simmons et sa femme Shannon Tweed ont accepté d’ouvrir les portes de leur maison à l’équipe de SRF lorsque Roger Kurath leur en a fait la demande.

Le reportage de l’émission «Ding Dong» de SRF (en allemand):

Du verre noir pour un maximum d’intimité

Gene Simmons, âgé de 75 ans, incarne depuis des décennies le prototype de la rock star. En 1973, il a fondé le groupe new-yorkais Kiss avec Paul Stanley, Peter Criss et Paul Frehley. Chaque membre du groupe porte un masque de maquillage distinctif: Gene Simmons incarne le «démon».

Aujourd’hui, le rockeur tient énormément à sa paix et sa tranquillité. Il vit dans sa villa située dans les collines de Los Angeles avec sa femme Shannon (67 ans) et leurs cinq chiens.

Pas de voisins à gauche ou à droite – Gene Simmons tient à son intimité. SRF

La maison est plutôt isolée et les façades en verre sont recouvertes d’un film réfléchissant. «Mon endroit préféré, ce sont les toilettes», confie Gene Simmons en ajoutant: «Blague à part, la maison est parfaitement construite; personne ne peut voir ici dedans.»

«Ici, tout est suisse», explique Roger Kurath. Cela se voit notamment dans la salle de bains des invités, dont les parois revêtues de vert rappellent les nouvelles constructions en Suisse. Même les immenses baies vitrées viennent de Suisse. La qualité a un prix: selon Architectural Digest, Gene Simmons a payé la villa 11,5 millions de dollars.

Savoir-faire suisse

Roger Kurath vit à Los Angeles depuis 1997 et s’est fait un nom avec son entreprise, Design 21. Son savoir-faire suisse, ses compétences en matière de gestion et son diplôme de la célèbre université californienne de UCLA séduisent la clientèle américaine fortunée.

Le succès de Roger Kurath est le fruit d’un travail acharné et d’une grande ténacité. Après avoir obtenu son diplôme, il a loué une petite chambre dans un quartier peu sûr de Venice Beach pour 500 dollars, luttant pour joindre les deux bouts.

Roger Kurath SRF

L’architecte suisse est convaincu que ses débuts difficiles à Los Angeles l’ont forgé. Il a dû apprendre à s’affirmer, à chercher activement du travail et à se créer des opportunités. Et le fait que de nombreuses personnes en Suisse ne croyaient pas en lui a rendu son ambition encore plus intense.

Des projets à plusieurs millions

Aujourd’hui, Roger Kurath gère plusieurs projets de construction, dont une villa de luxe à Malibu. Celle-ci se situe à seulement 200 mètres de la propriété de Beyoncé, conçue par l’architecte Tadao Ando et dont le coût s’élève à 200 millions de dollars.

La villa de Roger Kurath coûtera pour sa part 45 millions de dollars, mais elle n’a pas encore trouvé preneur. L’architecte suisse est également responsable de l’aménagement intérieur, de la sélection des meubles et du concept artistique.

La grande villa blanche dans le tiers inférieur gauche appartient à Beyoncé et Jay-Z. Derrière elle, à droite, se trouve le dernier projet de Roger Kurath. SRF

Non loin de là se trouve une autre villa de sa conception. Pour la maison de Zumirez Drive, Design 21 a même remporté le prestigieux Gold Nugget Award en 2021.

Là encore, Roger Kurath s’est appuyé sur des fournisseurs suisses: une promesse de qualité qui rend ses bâtiments durables et viables. C’est l’actrice et humoriste Kathy Griffin qui vit aujourd’hui dans cette maison primée.

Les incendies de Los Angeles Ce reportage a été réalisé avant les grands incendies qui ont ravagé la région de Los Angeles. Roger Kurath a confirmé à SRF que la villa de Gene Simmons n’a pas été endommagée.

Texte traduit de l’allemand à l’aide de DeepL/op

