L’avenir du théâtre de Lucerne est-il en danger?

Visualisation du projet de rénovation du Théâtre de Lucerne qui a été refusé par le peuple. Visualisierung/ZVG/Stadt Luzern

La population de la ville de Lucerne ne veut pas d’un nouveau théâtre. L’ancien bâtiment est toutefois en mauvais état. Que faire?

SRF

Que s’est-il passé? Après de nombreuses années de planification, la population de la ville de Lucerne a rejeté à la surprise générale l’idée d’un nouveau théâtre à Lucerne. Près de 58% des suffrages exprimés étaient contre l’élaboration d’un projet de construction concret. Celui-ci aurait permis de transformer l’édifice actuel et de le compléter par un nouveau bâtiment. Les coûts de construction étaient estimés à 130 millions de francs.

L’ancien bâtiment sera-t-il rénové à la place? «C’est très compliqué!», répond Anja Meyer, présidente de la fondation du théâtre de Lucerne. En effet, en cas de rénovation complète, le bâtiment vieux de 185 ans devrait être adapté aux exigences actuelles: il faudrait un accès sans barrière, des issues de secours supplémentaires ou plus de place dans la fosse d’orchestre vétuste. Si la fosse d’orchestre était agrandie, des places assises devraient être supprimées. Avec moins de public, la rentabilité du théâtre en souffrirait à son tour, explique Anja Meyer.

Le théâtre de Lucerne devrait-il dès lors renoncer à l’opéra? Le théâtre actuel est une entreprise à trois branches avec l’opéra, la danse et le théâtre. C’est l’opéra qui nécessite le plus de place dans la fosse d’orchestre. C’est justement la spécialité qui attire le plus de public. Une suppression de l’opéra ne toucherait pas seulement le théâtre de plein fouet, mais aussi l’Orchestre symphonique de Lucerne (LSO). «Les membres de l’orchestre jouent presque la moitié de leur temps à l’opéra au théâtre de Lucerne», explique son directeur Numa Bischof.

Quelle est la suite des événements? L’ancien bâtiment du théâtre est en si mauvais état qu’il faut agir rapidement. Sinon, il ne sera bientôt plus possible de faire du théâtre, explique la directrice du théâtre Ina Karr: «Il faut effectuer des travaux sur les installations électriques, les chauffages ou les ventilations. Ce sont pour la plupart des mesures qui sont importantes pour la protection contre les incendies». Le parlement de la ville a accordé cinq millions de francs pour ces travaux. Mais ce n’est qu’une solution transitoire jusqu’en 2028, précise-t-elle.

Quand une décision sera-t-elle prise sur l’avenir du théâtre? Le gouvernement de la ville de Lucerne souhaite savoir exactement ce qui a fait hésiter la population sur le projet prévu. Pour cela, il a annoncé une enquête auprès de la population. De plus, le site et le concept d’exploitation doivent maintenant être examinés de près, déclare le maire Beat Züsli. Ainsi, tout ce qui est clair actuellement, c’est que «le processus durera quelques années».

Texte traduit de l’allemand à l’aide de DeepL/op