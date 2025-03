Le brutalisme, un style architectural solidement ancré en Suisse

Le Palais des Congrès à Bienne, avec sa toiture en forme de voûte Keystone - Anthony Anex

Le brutalisme, style architectural en vogue dès les années 50, est revenu récemment sur le devant de scène grâce au succès de «The Brutalist», un film mettant en scène un architecte adepte de ces constructions imposantes en béton brut. Un courant très présent dans le paysage suisse.

Au milieu des chalets du village d’Hérémence en Valais, l’église Saint-Nicolas, au style brutaliste, ne passe pas inaperçue. «Comme j’aime le dire, c’est un peu notre cathédrale. On vient de très loin pour la voir, de France, d’Allemagne», se réjouit dans le 19h30 Yvan Delaloye, ancien président de la société «Patrimoine Hérémence».

Suite à un tremblement de terre, l’église a été reconstruite dans les années 1970 avec le même béton que le barrage de la Grande Dixence. L’architecte Walter Maria Forderer voulait rappeler la force de caractère des montagnards.

«À l’époque, il a notablement fait la Une des journaux en raison de son implantation au milieu des maisons en bois, greniers et racards qui composaient l’habitat de l’époque. Je pense qu’il y a encore quelques personnes âgées qui ne l’ont pas apprécié à l’époque, et qui ont peut-être encore une petite rancœur concernant le choix final», sourit Yvan Delaloye.

Palais des Congrès de Bienne

L’église d’Hérémence est un monument d’importance nationale, symbole du brutalisme. Mais il n’est pas le seul en Suisse. En 1966, l’architecte biennois Max Schlupp conçoit le Palais des Congrès, reflet d’une époque de prospérité financière florissante pour sa ville seelandaise.

«On sent que Max Schlupp a été très influencé par ce mouvement, notamment dans la façade du Palais des Congrès. Ce béton est brut, avec ses aspérités, ses défauts, et il n’y a pas d’ornements superflus», analyse Delphine Faehndrich, conservatrice des monuments historiques de la ville de Bienne. «C’est un bâtiment qui est très clivant: on l’adore ou on le déteste.»

À la fois piscine, galerie et salle de concerts, le Palais des Congrès multiplie les fonctions, le tout sous un toit suspendu qui défie l’imagination. «Une toiture suspendue ne repose pas sur des piliers porteurs, ce qui permet d’avoir une courbe douce et harmonieuse», poursuit Delphine Faehndrich.

«C’est vraiment ce qui fait la particularité de ce Palais des Congrès, avec cette tour très verticale et cette toiture suspendue en forme de voûte», note Delphine Faehndrich.

Nombreux bâtiments zurichois

La tour Swissmill à Zurich s’inscrit dans la tradition brutaliste. Keystone – Gaetan Bally

Le brutalisme naît en Angleterre dans les années 1950. Il s’impose rapidement en Suisse. Zurich compte aujourd’hui plus de 40 bâtiments de ce style. «C’est un slogan qui permet d’une part de qualifier l’architecture d’une époque, et d’autre part de qualifier tout ce qui est grand, tout ce qui est en béton», détaille Laurent Stalder, professeur d’histoire et de théorie de l’architecture à l’EPFZ.

Ce style ne séduit pas tout le monde. «Si l’on considère le ‘laid’ comme quelque chose de péjoratif, je ne suis pas d’accord pour qualifier le brutalisme ainsi», estime le professeur. «Mais si l’on considère le ‘laid’ comme une notion esthétique qui s’oppose à l’harmonie, et qui s’intéresse beaucoup plus à la dimension du non fini et de l’expressivité, alors oui, je pense que ‘laid’ est un bon terme pour en parler», conclut Laurent Stalder.