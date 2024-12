Le combat solidaire d’un Suisse d’Ukraine

Bänz Margot accueille des personnes évacuées loin du front. Human Front Aid

Série Le portrait du mois , Épisode 1: Le musicien Bänz Margot vit par intermittence en Ukraine depuis dix ans. À l’origine, il s’était rendu dans ce pays à la suite des manifestations de Maïdan, mais depuis le début de l’invasion russe, il y a créé une organisation pour venir en aide à la population locale.

Notre conversation téléphonique entre Berne et Odessa est interrompue à plusieurs reprises. C’est dans cette ville de plusieurs millions d’habitants située au bord de la mer Noire que vit Bänz Margot. Mi-novembre, la Russie a de nouveau multiplié les attaques contre l’approvisionnement en électricité de l’Ukraine.

«Nous sommes actuellement sur le courant du générateur», indique ce musicien de 47 ans, qui a trouvé sa vocation en créant sa propre organisation d’aide à l’Ukraine. «Depuis deux ou trois jours, depuis la détonation, ils n’ont pas encore pu réparer les infrastructures. Une femme invalide dort actuellement dans un couloir. Je dis toujours d’aller en Suisse, mais les gens veulent rester.»

La musique comme guide

Mais pourquoi ce Bernois a-t-il choisi l’Ukraine? Tout a commencé en 2013, lors du festival de musique de rue BuskersLien externe à Berne. Bänz Margot y a vu un groupe de musique populaire d’Ukraine.

Ce professeur de batterie n’avait jamais entendu une telle musique. «J’ai été tellement enthousiasmé que j’ai pris contact avec le groupe, explique-t-il. Cette musique et ce chant m’ont extrêmement touché.»

Le hasard a voulu que ses parents connaissent la chanteuse de ce groupe. Des années auparavant, ils s’étaient produits avec elle lors d’un concert. Finalement, la chanteuse et son mari l’ont invité à leur rendre visite à Kiev. «Si j’en ai l’occasion, j’irai peut-être», s’était alors dit Bänz Margot.

Mais il ne connaissait pas du tout l’Europe orientale. Il était plutôt fan de l’Italie, de la plage et des pizzas. Les images de l’Est qu’il avait en tête étaient marquées par la pauvreté, les guerres, Staline, le chaos et la corruption.

«Et puis ça a commencé avec Maïdan», raconte Bänz Margot. Ce dernier avait été totalement captivé par les manifestations contre le président Viktor Ianoukovytch sur la grande place de Kiev.

Une semaine après la destitution du président, fin février 2014, un ami lui avait spontanément réservé un vol, «le lendemain matin à 10 heures pour Kiev». Mais à peine était-il arrivé en Ukraine que l’armée russe occupait la Crimée. Au lieu de rester quatre jours dans le pays, il y est resté un mois.

Un rare moment de joie: se produire avec une formation dans une cave de jazz à Odessa.

Politique et musique

Fils d’une musicienne et d’un musicien, Bänz Margot a grandi à Schlosswil et à Berne. Dès l’âge de cinq ans, il a vécu dans le quartier de la Matte à Berne. Aujourd’hui encore, il peut donner quelques exemples du dialecte propre à ce quartier.

Dès l’âge de trois ans, il a commencé à jouer du piano et à taper sur un tambour. C’est à cette occasion que sa passion pour la batterie s’est éveillée. À l’issue de l’école obligatoire, c’est donc tout naturellement vers l’école professionnelle du Conservatoire de Berne qu’il s’est tourné.

Il y a finalement obtenu le diplôme fédéral de professeur de batterie. Il a donné des cours pendant plusieurs années, mais le travail dans une école de musique n’était pas fait pour lui. «J’étais plutôt un artiste de la survie», dit-il. Et de préciser qu’il s’y sentait comme dans une prison. En fait, il a toujours voulu faire de la musique et participer à des projets culturels. Parallèlement, il a également été actif en politique «pour un monde meilleur, pour soutenir les pauvres et pour la protection des animaux».

«C’était nouveau pour moi»

À l’été 2014, il s’est à nouveau rendu en Ukraine, mais cette fois-ci pour une plus longue durée. C’est Odessa qui l’a attiré. «Et là, j’ai été happé. Pas seulement les manifestations, mais aussi la gastronomie, les gens, cet Est; c’était nouveau pour moi», dit-il. À deux heures et demie de vol de la Suisse, il a découvert «un monde complètement différent».

Entre-temps, Bänz Margot a obtenu un permis de séjour. Il a vécu en Ukraine au moins deux des trois dernières années et a également eu une petite amie ukrainienne pendant plusieurs années. Avant la guerre, il venait encore de temps en temps en Suisse pour gagner un peu d’argent.

Mais fin février 2022, la guerre a éclaté. Lorsque Bänz Margot s’est rendu compte qu’il pouvait mieux aider de l’extérieur du pays que sur place, il s’est enfui en Moldavie où il a immédiatement commencé à participer à des actions d’aide pour l’Ukraine.

Son engagement a été remarqué et de grandes œuvres d’entraide n’ont pas tardé à lui demander conseil. Des amis suisses lui ont finalement envoyé de l’argent. «Je l’ai utilisé et je leur ai fait un rapport», raconte-t-il.

Bänz Margot en Ukraine en novembre 2023. À l’époque, l’aide consistait encore en nourriture. Human Front Aid

Des dizaines de milliers de personnes aidées

Avec cet argent, il a affrété des bus, les a remplis de nourriture et les a fait rouler jusqu’au front pour évacuer des personnes de là-bas au retour. «Il y avait des enfants, des familles en détresse, des gens massacrés, violés». C’est ainsi que tout a commencé pour son organisation humanitaire «Human Front AidLien externe».

Finalement, Bänz Margot est retournée à Odessa et a organisé l’aide à partir de cette ville. Après une visite spontanée de Hugo Fasel, ancien directeur de Caritas et ami de ses parents, son œuvre de bienfaisance s’est spécialisée dans l’aide financière directe, sur les conseils de ce dernier.

«C’était comme si on te débranchait de Matrix, raconte Bänz Margot. Pourquoi faut-il amener de la nourriture ici alors qu’il y en a suffisamment sur place? Et pourquoi utiliser les fonds à l’étranger?»

Au début, son organisation a permis d’évacuer quelque 6500 personnes. «Désormais, nous soutenons 20’000 à 30’000 personnes avec une aide financière d’urgence», indique-t-il, tout en regrettant que l’Ukraine soit trop peu aidée avec 15 millions de personnes dépendant de l’aide humanitaire.

«La population mène ici depuis plus de mille jours une guerre pour la démocratie, pour le monde occidental. Les hommes se font tuer, c’est tout simplement horrible; je connais des gens qui sont morts», témoigne-t-il.

De plus en plus de bâtiments et d’infrastructures sont endommagés par les missiles russes. «Ça pète tout le temps.»

Texte relu et vérifié par Balz Rigendinger, traduit de l’allemand à l’aide de DeepL/op

