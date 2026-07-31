Le Festival de cor des Alpes: là où la tradition suisse rassemble les gens
Pour beaucoup, le cor des Alpes est indissociable de la Suisse. Bien qu’il ne soit pas originaire du pays, il s’est en effet profondément ancré dans ses traditions.
C’est aussi ce que montre le Festival de cor des Alpes, qui se tient chaque année à Nendaz, en Valais. Cette fête traditionnelle attire toujours des milliers de visiteurs, dont des Suisses et Suissesses de l’étranger. Nous avons rencontré l’une d’entre elles.
Pour en savoir plus sur les origines du cor des Alpes, consultez notre article:
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