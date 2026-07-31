Le Festival de cor des Alpes: là où la tradition suisse rassemble les gens

Partager

1 minute

Alexandra Andrist

Je fais des traductions et soutiens la rédaction Suisses de l'étranger. Titulaire d'une formation en relations internationales et communication, je travaille aujourd'hui pour SWI swissinfo.ch. Alexandra Gföhler Je gère et développe les réseaux sociaux de Swissinfo dans les langues nationales. En tant que responsable des réseaux sociaux et spécialiste du contenu numérique, je propose des actualités, des analyses et des contenus explicatifs sur la politique et la culture en quatre langues, directement adressés à la «Cinquième Suisse». Autres langues: 2 English en The Alphorn Festival: where Swiss tradition brings people together original lire plus The Alphorn Festival: where Swiss tradition brings people together

中文 zh 阿尔卑斯长号：让瑞士传统继续回响 lire plus 阿尔卑斯长号：让瑞士传统继续回响

Pour beaucoup, le cor des Alpes est indissociable de la Suisse. Bien qu’il ne soit pas originaire du pays, il s’est en effet profondément ancré dans ses traditions.

C’est aussi ce que montre le Festival de cor des Alpes, qui se tient chaque année à Nendaz, en Valais. Cette fête traditionnelle attire toujours des milliers de visiteurs, dont des Suisses et Suissesses de l’étranger. Nous avons rencontré l’une d’entre elles.

Pour en savoir plus sur les origines du cor des Alpes, consultez notre article:

Plus

Plus La Suisse insolite À la recherche de l’«authentique» instrument de musique suisse Ce contenu a été publié sur Le cor des Alpes est l’instrument le plus emblématique du folklore suisse, mais pas forcément le plus authentique. lire plus À la recherche de l’«authentique» instrument de musique suisse

Les plus lus

Cinquième Suisse Les plus discutés