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Cinquième Suisse

Le Festival de cor des Alpes: là où la tradition suisse rassemble les gens

Ce contenu a été publié sur
1 minute

Je fais des traductions et soutiens la rédaction Suisses de l'étranger. Titulaire d'une formation en relations internationales et communication, je travaille aujourd'hui pour SWI swissinfo.ch.

Je gère et développe les réseaux sociaux de Swissinfo dans les langues nationales. En tant que responsable des réseaux sociaux et spécialiste du contenu numérique, je propose des actualités, des analyses et des contenus explicatifs sur la politique et la culture en quatre langues, directement adressés à la «Cinquième Suisse».

Pour beaucoup, le cor des Alpes est indissociable de la Suisse. Bien qu’il ne soit pas originaire du pays, il s’est en effet profondément ancré dans ses traditions. 

C’est aussi ce que montre le Festival de cor des Alpes, qui se tient chaque année à Nendaz, en Valais. Cette fête traditionnelle attire toujours des milliers de visiteurs, dont des Suisses et Suissesses de l’étranger. Nous avons rencontré l’une d’entre elles. 

Pour en savoir plus sur les origines du cor des Alpes, consultez notre article:

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