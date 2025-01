Le janvier sobre, ou Dry January, gagne toujours plus d’adeptes en Suisse

Le Dry January, ou janvier sobre, est un concept venu du Royaume-Uni qui consiste à ne pas boire d’alcool durant le premier mois de l’année. Keystone / Ennio Leanza

Ne pas boire d’alcool durant un mois, en particulier après les fastes des fêtes de fin d’année, est une résolution adoptée par de plus en plus de personnes en Suisse. La pression sociale de consommer de l’alcool est pourtant toujours bien présente.

Le Dry January, ou janvier sobre, est un concept venu du Royaume-Uni qui engage à ne pas boire d’alcool durant un mois. Il existe depuis 2021 en Suisse romande, en partenariat avec notamment le Groupement romand des études sur les addictions (GREA) et la Croix-Bleue.

«En Suisse, une personne sur huit tente l’expérience chaque année. Nous observons une adhésion régulière sur les réseaux sociaux et l’application TryDry, qui accompagne ce challenge», explique Célestine Perissinotto, responsable de projet au GREA du Dry January pour la Suisse romande, dans l’émission «On en parle» de la RTS. «Il est vrai que nous aimons boire et manger pendant les fêtes. C’est dans ce cadre que s’inscrit le Dry January. Au lendemain de repas arrosés, on est plus enclin à faire une pause sur l’alcool.»

Des adeptes majoritairement citadins et citadines

«Le profil des participants est assez varié, mais ils et elles proviennent majoritairement des grandes villes suisses comme Genève, Lausanne, Zurich et Bâle. Leur profil est aussi socialement favorisé», poursuit Célestine Perissinotto, qui précise que le même phénomène est observé chez nos voisins français. «Le grand défi est donc d’atteindre les personnes de toutes provenances.»

Une pression sociale encore bien présente

Retrouvailles en famille ou entre amis, occasions festives, autant de situations durant lesquelles l’alcool sera de la partie. Comment oser dire non? «La pression sociale est indéniable, répond Célestine Perissinotto. L’astuce est souvent de se préparer au regard des autres, de se rendre compte que la non-consommation est encore taboue aujourd’hui. Et puis d’utiliser l’humour et l’autodérision.»

En 2023, une étude réalisée auprès de jeunes de Suisse romande montrait à quel point il y avait encore un facteur d’exclusion chez les personnes ne souhaitant pas consommer d’alcool. «On passe pour un casseur d’ambiance», explique la spécialiste. Mais pas seulement: «D’autres stigmates sont associés au fait de ne pas boire d’alcool, comme la maladie ou les éléments religieux.»

Des bienfaits déjà ressentis au bout d’un mois

«Dans notre étude, 70% des personnes interrogées affirment avoir une meilleure énergie au bout d’un mois de sobriété. Le sommeil s’améliore aussi. Une semaine peut suffire pour ressentir les premiers effets, tant sur la santé physique que psychique», précise Célestine Perissinotto.

«La participation réussit mieux lorsqu’on fait le Dry January avec des proches. Mais on peut aussi le faire seul et suivre l’événement sur les réseaux sociaux, ou s’inscrire à notre newsletter. Nous y partageons beaucoup de conseils. Et puis il y a aussi l’application TryDry, qui est comme un journal de bord qui suit votre évolution quotidienne.»

Inclure le secteur de la restauration

Comment impliquer les bars et restaurateurs dans le mouvement Dry January? «C’est un grand défi. Lorsque nous avons lancé le Dry January en 2021, le secteur de la restauration était frileux. Néanmoins, la situation évolue très rapidement, puisque la demande en boissons sans alcool est en forte augmentation. Il y a donc aussi une prise de conscience qui émerge dans ce secteur», conclut Célestine Perissinotto.

