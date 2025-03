Le nombre de personnes en surpoids en Suisse a doublé

43 pour cent des adultes en Suisse sont en surpoids. Les hommes sont nettement plus nombreux que les femmes à être concernés. L'obésité est devenue une maladie populaire, et Anne Katrin Borm le ressent également. Elle est médecin-chef au centre de l'obésité de l'hôpital cantonal d'Aarau. Selon la spécialiste, le centre reçoit plus de nouvelles inscriptions que jamais.

SRF: À partir de quand et comment se rend-on compte que l’on est en surpoids?

Anne Katrin Borm: On s’en rend compte lorsque le nombre de kilos augmente chaque année, que l’on a besoin de vêtements surdimensionnés ou que nos vêtements ne nous vont plus. On est en surpoids lorsqu’on calcule son indice de masse corporelle (IMC) et que celui-ci est nettement supérieur à 25 kg par mètre carré. Le surpoids a une définition claire avec l’IMC.

Ne peut-on pas dire que tant que je peux bien marcher et que je ne suis pas essoufflé, ce n’est pas un problème?

Bien marcher sans s’essouffler est déjà une bonne chose. Cela signifie que l’on est bien entraîné physiquement. Mais à partir du moment où l’on ne peut plus bien marcher et que l’on s’essouffle en marchant ou que l’on parle à quelqu’un en marchant et que l’on s’essouffle ou que l’on ralentit parce que l’on ne peut plus marcher vite, alors cela devient un problème.

Ces derniers temps, tout le monde parle de ce que l’on appelle les injections pour éliminer les graisses. Le constatez-vous aussi?

Absolument, nous sommes complètement submergés par les patients et patientes qui aimeraient avoir une injection pour perdre du poids. Il y a cependant des critères très clairs que nous devons vérifier.

L’une des conditions pour administrer ces injections est le travail personnel du patient. On ne peut pas faire de miracles. Des mesures de style de vie sont absolument nécessaires. Cela signifie qu’il faut faire attention à son alimentation et s’entraîner physiquement.

Jetons un coup d’œil à Hollywood. Dans la presse à scandale, on lit que les acteurs et actrices utilisent l’Ozepmpic, une injection pour éliminer les graisses, et qu’ils sont soudainement minces. Ne s’agit-il pas d’un véritable remède miracle?

Le médicament réduit l’appétit et l’envie de manger plus. Il est ainsi plus facile de mettre en œuvre un régime et de s’y tenir.

On pourrait le qualifier d’injection miracle, car de nombreuses personnes n’y arrivaient pas auparavant sans l’injection. Toutefois, l’injection ne peut pas faire de magie sans travail personnel. Les actrices et les acteurs ont probablement réduit les calories et fait du sport en même temps.

Apparemment, les hommes sont plus touchés par l’obésité. Qui a le plus de mal à perdre du poids, les hommes ou les femmes ?

On ne peut pas faire de généralité. Cela dépend beaucoup de la motivation de chacun. Les hommes ont besoin de plus de temps pour reconnaître qu’ils ont un problème et se dire qu’ils doivent faire quelque chose. Toutefois, lorsqu’ils décident de perdre du poids, ils y parviennent plus facilement. Les femmes arrivent plus tôt, mais elles ont plus de mal à persévérer.

Vous dites que vous n’avez jamais eu autant de demandes pour vos consultations. Il faut compter avec des délais d’attente allant jusqu’à un an. La population est-elle plus sensibilisée ou le problème a-t-il vraiment pris de l’ampleur?

Le problème a doublé au cours des 30 dernières années. Il y a plus de personnes obèses et elles sont plus lourdes. Autrefois, la référence était un IMC de 35, aujourd’hui elle est souvent de 45.

Il existe maintenant un médicament efficace et des opérations efficaces qui réduisent le poids de 20 à 30 pour cent, voire de 50 pour cent en cas d’intervention chirurgicale, de la surcharge pondérale. Cela se sait, et beaucoup veulent désormais entreprendre quelque chose, ce qui est réjouissant.

Indice de masse corporelle: que dit-il? On parle de surpoids lorsque l’IMC est compris entre 25 et 29,9. Un IMC supérieur à 30 est considéré comme de l’obésité. L’IMC peut être calculé en divisant le poids corporel par la taille au carré (kg/m). Vous pouvez également calculer votre IMC en ligne, par exemple sur le site de l’hôpital universitaire de Zurich. Si votre IMC est supérieur à 25, vous devriez vous adresser à votre médecin de famille.

